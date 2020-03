Le dernier délai pour participer au concours s’intitulant « Mini Journal », lancé par l’ambassade de la République de Corée en Algérie, est fixé pour la journée de demain. Les candidats intéressés par ce concours ont ainsi, jusqu’à demain pour rassembler cinq à dix photos sous forme d’un mini-journal, sur la Corée, tout en apportant une description sur ce pays, et cela à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Corée.

Dans un communiqué publié sur le site officiel de l’ambassade de Corée en Algérie, les organisateurs soulignent que les participants auront « à décrire la Corée que vous souhaitez partager avec leurs amis sur 5 à 10 photos qui s’y rapportent ». Ils ajouteront que ces derniers doivent absolument joindre à ce dernier « une lettre de motivation qui est requise pour toute participation ».

Les organisateurs précisent : « Nous vous encourageons à utiliser des images de www.korea.net ou www.visitkorea.or.kr pour la création de votre mini-journal. Si vous choisissez d’utiliser des images provenant d’autres sources, veuillez vérifier qu’elles sont déjà du domaine public. » Il est aussi mentionné que les participants peuvent aussi consulter les exemples de mini-journaux sur le site web http://www.korea.net/Resources/Multimedia/NewsCards. «Les participants doivent envoyer leurs candidatures, jusqu’au 13 mars, à l’adresse électronique officielle de l’ambassade : koemal@mofa.go.kr

Concernant le dossier de candidature, il est précisé qu’il doit être composé d’une lettre de motivation, de cinq à dix images en format JPEG, ou encore un fichier PDF indiquant leur nom, prénom, profession, email, numéro de téléphone et adresse postale, ainsi que la source de chaque image utilisée pour créer le mini-journal. Il est aussi précisé dans le communiqué qu’en participant au concours, le candidat autorisera l’ambassade de la République de Corée en Algérie à utiliser ses créations dans l’ensemble de ses publications. Les lauréats du concours seront honorés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu au mois d’avril prochain pendant la célébration de la Semaine coréenne. Il est à rappeler que l’ambassade de Corée du Sud en Algérie a avancé la date de la Semaine culturelle coréenne en Algérie au mois d’avril, alors que l’édition précédente était du 21 au 26 septembre passé. Il est à rappeler également que l’édition passée a vu l’organisation de plusieurs concours et manifestation culturelles importantes, à l’instar de concerts, de projections et d’ateliers artistiques. A cette occasion, l’ambassade a abrité aussi la Coupe de l’ambassadeur de Corée de taekwondo, un concours et une démonstration de cuisine coréenne, un concert de l’orchestre symphonique municipal des jeunes de Busan, la projection de films coréens, la 5e édition du concours d’expression orale de la langue coréenne et aussi un atelier de calligraphie coréenne. Le programme de cette nouvelle édition n’a pas encore été révélé par les organisateurs.

