Comme nous l’avions annoncé dans une précédente livraison, la Fédération algérienne avait pris les devants pour s’organiser et parer au report, au mois de septembre, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L’instance fédérale a calé un premier match amical pour le 03 juin prochain au stade Mustapha Tchaker (Blida) contre la Mauritanie. En prévision, il y aura deux autres rencontres à organiser. C’est ce que souhaite le sélectionneur Djamel Belmadi.

Par Mohamed Touileb

C’est le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, qui a révélé que les « Fennecs » devraient, si tout se passe bien, disputer 3 rencontres de préparations en juin. « Nous allons jouer face à la Mauritanie après l’annulation des rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde. Actuellement on est en train de discuter avec deux autres équipes nationales pour des joutes amicales. Pour l’instant je ne peux pas dévoiler le nom de ces sélections mais nous allons jouer un match en Algérie et un autre à l’étranger », a indiqué le boss de la FAF.

Belmadi n’a jamais affronté une équipe d’Europe

Pour cette première sortie contre les Mauritaniens, Belmadi devrait jouer avec les seconds couteaux. Riyad Mahrez, qui aura disputé la finale de la Ligue des Champions 4 jours plus tôt avec Manchester City, sera ménagé à l’instar d’autres coéquipiers. Nombreux de nos internationaux auront terminé le parcours dans leurs championnats respectifs en fin du mois en cours. Un break s’imposera.

En plus de la Mauritanie, l’EN pourrait affronter soit deux autres équipes du continent soit une européenne et une africaine. La probabilité de croiser le fer avec un adversaire de la zone UEFA reste minime puisque le Championnat d’Europe de football (EURO) débutera le 10 juin. Toutefois, le profil assez européen de l’Algérie pourrait tenter une fédération de la zone UEFA pour convenir à un face à face en préparation du tournoi majeur du Vieux-Continent.



Algérie – Sénégal en Autriche ?

Jusque-là, en 27 sorties avec « El-Khadra », Belmadi ne s’est jamais mesuré à une sélection de l’Europe. Il a pu défier des adversaires d’Asie (Qatar) et d’Amérique-latine (Mexique). Afin d’africaniser le football de son équipe, l’ancien driver d’Al-Duhail préfère clairement voir ses protégés en les voyant à l’œuvre face à une adversité… africaine. A partir de là, caser une explication face à une sélection de la zone Europe n’est pas une priorité. Même si beaucoup d’Algériens veulent voir les camarades d’Ismaël Bennacer rivaliser avec l’Italie par exemple qui reste sur la même série de matchs sans défaite que les Verts : 24.

En tout cas, les « Guerriers du Désert » doivent préserver la bonne dynamique qui dure depuis le 18 novembre 2018 et le succès (1-4) au Togo. Le dernier revers concédé par l’équipe nationale remonte au 16 octobre 2018 au Bénin. Quand on sait que le Sénégal et le Cameroun sont évoqués pour un affrontement amical dès le mois prochain, on peut croire que cette invincibilité sera mise en jeu. La tendance est pour un Algérie – Sénégal en Autriche. Un « remake » de la finale de la CAN-20119 décrochée par Bounedjh & cie. Information à confirmer dans les prochaines heures.