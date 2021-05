L’international algérien, Mehdi Zerkane, fait l’objet de moults intérêts et est suivi par plusieurs clubs. Annoncé par l’Équipe, Aston Villa a pris contact avec le jeune joueur de 21 ans. Selon La Gazette du Fennec, le promu en Premier League, Norwich City, a également des vues sur le milieu de terrain.

Buteur pour la première fois en professionnel après son entrée en jeu face au RC Lens, Mehdi Zerkane a scellé une victoire très importante pour le maintien des Girondins de Bordeaux (3-0). Avec la saison galère vécue par le club bordelais, l’Algérien de 21 ans n’a pas pu évoluer dans un environnement sain, et ce, malgré son temps de jeu conséquent (26 matchs, 15 en tant que titulaire). Polyvalent dans l’entrejeu et sous contrat jusqu’en 2024, le Fennec fait l’objet d’intérêts en provenance de Premier League.

Priorité à la Ligue 1

En effet, convoité par Aston Villa selon l’Équipe, le natif de Clermont-Ferrand intéresse, également et selon nos informations, Norwich City. Le récent promu en Premier League et leader de Championship a des vues sur Zerkane. Toujours selon nos sources, du côté du joueur et de son entourage, la priorité serait de rester en Ligue 1 une saison de plus pour s’aguerrir davantage.

Parallèlement, il y a aussi une volonté de s’affirmer au sein des Marines et Blancs la saison prochaine. Le sextuple champion de France, en grande difficulté financière, ne serait pas contre un départ du milieu de terrain si une bonne offre viendrait sur la table.

Avec l’équipe nationale, Zerkane a connu sa première apparition le 12 novembre dernier contre le Zimbabwe au stade 05 juillet 1962 (Alger). Il avait disputé 14 minutes d’une rencontre gagnée 3 buts à par les camarades de Riyad Mahrez pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2022. Compétition à laquelle l’EN s’est qualifiée.

Paru dans Lagazettedufennec.com

