Plusieurs routes ont été bloquées et des rassemblements enregistrés à travers la wilaya d’Ouargla, ces derniers 24 heures. Hier, dimanche, c’est au niveau du quartier populaire Mekhadma et la commune de Rouissat que les protestations ont été les plus importantes.

C’est sous un soleil de plomb et un vent infernal qui s’est abattu sur la ville que des dizaines de jeunes ont squatté la rue et organisé un vaste mouvement de protestation. D’abord, dans le quartier populaire de Mekhadma, les protestataires ont bloqué tous les chemins menant à leur quartier pour dénoncer les conditions de vie.

Tous les axes ont été fermés. Les manifestants se sont servis de pierres, de pneus et de vieux tonneaux métalliques pour bloquer les rues. Du rond-point des 400 jusqu’à l’intérieur du quartier. Les routes au niveau du CFPA et de la cité 300/Logements ont été recouvertes de pierres, rendant tout passage impossible. Les habitants réclament surtout la réhabilitation des routes, la résolution du problème des eaux usées qui envahissent une grande partie des lieux et la prise en charge de la question du chômage.

Depuis ce quartier, qui se situe en plein centre-ville d’Ouargla, et jusqu’aux localités de Sidi Omrane et Bouameur, les routes sont quasi inaccessibles à cause des eaux usées, et ce, depuis plus de trois ans déjà. Les travaux de canalisation, entrepris par la société Cosider, qui avait installé plusieurs chantiers allant de la cité des 80/Logements, l’intérieur de Mekhadma jusqu’à Sidi Amrane, dans le but d’installer et réhabiliter les réseaux d’assainissement, n’ont pas, à ce jour, pris fin et les routes restent en très mauvais état et difficilement accessibles. C’est d’ailleurs l’état de la majorité des rues et routes qui ont connu le passage des bulldozers de Cosider. Un peu plus loin, au niveau de la commune e Rouissat (5 km du chef-lieu de wilaya), les habitants ont organisé un rassemblement devant le siège de l’APC. Ces derniers expriment leur colère et dénoncent la marginalisation des élus de l’Assemblée actuelle et dont ils se disent victimes. Sur une banderole géante suspendue à l’entrée du siège de la commune, on pouvait lire «la commune du peuple et au peuple». D’autres banderoles et pancartes portent des messages dénonçant la gestion des membres de l’APC de Rouissat. Ils dénoncent l’absence de développement, les équipements sportifs, l’éclairage public, l’état désastreux des routes, la vétusté et l’absence de réseaux d’assainissement et surtout le pillage du foncier agricole.

Deux jours auparavant, les habitants du quartier de Bamendil ont organisé un grand rassemblement devant le siège de la wilaya d’Ouargla pour réclamer la récupération de l’assiette foncière, destinée à contenir un lycée, mais qui a été «détournée illégalement» par un homme d’affaires. Le même jour, les habitants de la zone frontalière El-Borma ont organisé un rassemblement pour réclamer leur part de développement. Cette localité, qui se situe à 400 km du chef-lieu de wilaya, est fortement touchée par la précarité. G. C.

