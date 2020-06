Non concernée par la première étape de déconfinement en vigueur, à partir d’aujourd’hui, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa), adopte une série de mesures préventives par lesquelles elle contribuera à la relance de l’activité tout en veillant au maintien des précautions sanitaires contre la Covid-19.

Parmi les mesures préventives adoptées en prévision de la reprise des activités après la levée du confinement figure «la désinfection des bus avant de quitter le garage», a indiqué le chargé de communication à l’Etusa, Abbès Ahcene, repris par l’APS.

Il s’agit également de «l’isolement de la cabine du conducteur via des barrières et la réduction du nombre de passagers à 25 au lieu de 100 comme avant la propagation de la pandémie», a souligné M. Abbès qui fait état de «l’augmentation du nombre de bus et la réduction du délai d’attente à 15 minutes à compter du départ du premier bus et l’arrivée du suivant ainsi que du nombre de stations après avoir informé le client».

«Dans le souci d’éviter la contagion, l’Etusa a choisi une nouvelle formule de tarification et de validité du ticket, où il sera procédé à la vente de tickets valables une semaine au prix de 200 DA et d’autres valables 15 jours au prix de 500 DA», a noté le même responsable. Ce dernier a relevé, par la même occasion, que l’Etusa veillera à «la désinfection des bus avant leur départ ainsi que la mise en place de lignes de distanciation à même d’organiser le service», évoquant, dans le sillage des mesures, «la dotation des bus d’un système de désinfection automatique de près de 100 personnes à la fois».

En matière de sensibilisation, l’entreprise a préparé, avant la reprise des différentes activités à travers le territoire national, et dès l’annonce de la levée du confinement, des affiches à même de «sensibiliser les citoyens quant à l’impératif de faire preuve de discipline et de respect strict de ces instructions», a ajouté M. Abbès.

Ainsi, l’Etusa est appelée à reprendre son activité intensive après avoir pris en charge, depuis le début de la propagation du nouveau coronavirus et l’annonce du confinement, le transport quotidien de plus de 10 000 travailleurs des différents secteurs vitaux, dont des fonctionnaires de la santé publique, des agents d’hygiène et autres.

Par ailleurs, et dans l’autre segment du transport, à savoir l’aérien, fortement impacté par la fermeture des frontières aériennes à cause de la pandémie, la compagne publique Air Algérie accélère les préparatifs pour une reprise des vols, suspendus depuis la fin du mois de mars. La compagnie publique a, en effet, annoncé les mesures sanitaires qu’elle mettra en place dès la réouverture du ciel au trafic aérien, une mesure qui «dépend des autorités politiques». A ce propos, la présidence de la République avait indiqué, le 18 mai dernier, que «la décision d’ouvrir ou de fermer l’espace aérien aux vols est une décision souveraine qui ne peut émaner que des hautes autorités du pays», dans un démenti à des informations faisant état de la réouverture du ciel algérien. Ce qui est certain pour l’heure, c’est que le transport aérien ne figure pas parmi les activités commerciales autorisées à reprendre à partir d’aujourd’hui.

La seconde étape du plan de déconfinement à partir du 14 juin concernera «d’autres activités qui seront identifiées et arrêtées par les pouvoirs publics en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et du comportement des usagers», selon le communiqué du Gouvernement. n