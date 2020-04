Il suffit d’appeler ou d’envoyer un message sur leur page facebook (Messenger), faire sa commande, donner son adresse et au bout de quelques minutes, vos courses vous sont livrées chez vous. Ce sont les coursiers-livreurs sur scooter qui assurent cette mission, en vogue en cette période de confinement.

Les Ouarglis connaissent quelques changements dans ce contexte de crise sanitaire liée au Coronavirus. En cette période de confinement, ils sont nombreux à avoir recours à la livraison de courses à domicile. Ce nouveau métier, en plein essor dans les grandes villes et notamment à Ouargla, a permis aux jeunes de la région de redécouvrir les avantages autres des deux-roues. Ils arpentent les rues du matin jusqu’à 18 heures afin de livrer des commandes aux personnes confinées.

Dans la wilaya d’Ouargla, c’est le restaurant El-Rais qui a été le premier à mettre en place ce nouveau service via une application mobile appelée « Raisfood ». Des plats chauds et variés vous seront livrés par les « Uber Eats » (livreurs de repas) en scooter, au bout de 20 mn maximum et pour des prix allant de 300 à 400 DA, selon la distance et la tournée prédéfinie. Ce restaurant dispose déjà d’une flotte de plusieurs coursiers-scooteurs.

Les coursiers définissent leurs itinéraires avec GPS en fonction des lieux à desservir et de la nature de leur chargement, comme nous l’explique Amine, un jeune de 23 ans, livreur à scooteur dans ce grand restaurant familial. Il pense que c’est un métier à part entière. « Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’au magasin ou restaurant pour faire leurs courses, on est donc là pour les livrer », nous précise Amine fièrement.

Depuis la mise en application des mesures exceptionnelles de confinement à Ouargla, à l’instar du reste du pays, les coursiers sillonnent la ville à scooter, emportant les commandes que leur confient restaurants et magasins à l’adresse de leurs destinataires.

Les habitants qui sont priés de rester chez eux et de respecter les mesures préconisées par le gouvernement souffrent souvent du manque de denrées alimentaires ou autres produits indispensables.



Un métier qui a le vent en poupe

Devant l’absence de mesures d’accompagnement qui consistent à alimenter et fournir aux habitants ce dont ils ont besoin lors du confinement, la superette « Tayibet Erizk », située dans le quartier de la Celisse, a été la première à lancer ce service de livraison à domicile. Disposant de trois chauffeurs-livreurs, des commandes faites par téléphones ou sur la page facebook sont remises aux clients jusqu’à leur domicile. L’hypermarché Acila a fait de même en lançant à son tour le service de livraison à domicile de tous les produits vendus dans cet espace commercial, considéré comme le plus important et le plus grand dans le Sud du pays.

D‘autres grandes surfaces de l’alimentation ont créé des services de livraison à domicile, à l’instar de la superette Zelassi. D’autres types de commerce, comme la vaisselle, l’électroménager et le mobilier, ont également mis en place le service de livraison à domicile, surtout avec le Ramadhan qui approche à grands pas.

« Parfois on est saturé au point de ne pas pouvoir répondre à toutes les commandes qui nous parviennent», nous dit Lalmi Islam, propriétaire de la superette « TaÏbet Erizk ». Pour faire face à ce déficit, il compte recruter trois autres livreurs à scooteur pour renforcer son effectif et permettre de satisfaire le plus grand nombre de clients. « On tente de recruter trois autres jeunes, mais cette fois on cherche des jeunes aux besoins spécifiques capable de conduire un véhicule motorisé. D’un côté, on leur offre un job et d’un autre, on assure la prise en charge de toutes les commandes », ajoute M. Lalmi qui affirme que tous les frais de livraison sont gratuits. Les coursiers livreurs en scooteur se sont imposés, ces jours-ci, comme étant « les sauveurs des ménages » ne pouvant plus se déplacer pour des raisons de protection, de santé ou de distance.

