Par Feriel Nourine

Présent depuis de nombreuses années dans l’industrie de l’électroménager en Algérie, Cevital a inauguré, hier à Sétif, une usine de fabrication de moteurs électriques pour machines à laver. Le groupe dirigé par Yacine Rebrab s’est associé au groupe brésilien WEG qui exporte dans une centaine de pays dont l’Algérie. L’entreprise née de ce partenariat a été baptisée «WEG Algeria Motors» et a nécessité un investissement de 10 millions d’euros.

L’inauguration de ce nouveau site, dans le fief de l’industrie de l’électroménager, a été effectuée par le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, qui effectuait une visite de travail dans la wilaya de Sétif. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du wali de Sétif, Mohamed Amine Dramchi, et de l’ambassadeur du Brésil en Algérie, Flavio Mariga.

Cette nouvelle usine fabriquera des motoréducteurs électriques pour les machines à laver (moteurs électriques universels), destinés au marché local mais aussi à l’exportation. Autrement dit, à travers l’usine implantée dans la capitale des Hauts-Plateaux, l’Algérie va passer du statut d’importateur de moteurs WEGA à celui de producteur et d’exportateur.

En ce sens, l’unité sétifienne du groupe international brésilien va produire annuellement entre 1 et à 1,2 million de moteurs électriques pour lave-linge, indique un communiqué du ministère de l’Industrie. Une production qui permettra à WAM de répondre à la demande exprimée par les entreprises activant dans la filière de l’électroménager et d’exporter ses produits, notamment vers l’Afrique et les pays voisins, ajoute la même source. En effet, WEG inscrit son projet avec Cevital dans sa stratégie de déploiement dans le continent africain et devient une référence.

En alimentant en moteurs du genre à travers les unités implantées sur le territoire national, cette usine participera au renforcement de la sous-traitance locale dans la production de machines à laver et fera augmenter le taux d’intégration à 80% contre 60% actuellement, souligne-t-on. Elle permettra également de pourvoir 100 postes d’emplois directs.

La société brésilienne WEG, malgré sa création récente, est l’un des plus importants fabricants de moteurs électriques pour le domaine industriel dans le monde. Son projet à Sétif est aussi le premier investissement brésilien en Algérie.

En marge de la cérémonie d’inauguration, M. Zeghdar a souligné que ce projet «donnera une nouvelle impulsion aux industries de l’électroménager, qui sont considérées comme l’une des branches industrielles les plus performantes, tant en termes de quantité, de qualité que de rentabilité». De plus, la production nationale en la matière «couvre 83% des besoins nationaux, ce qui a permis d’orienter une partie de la production vers les marchés étrangers», s’est réjoui le ministre du secteur.

Il a ajouté que «les efforts de l’Etat ont permis le développement de cette filière, en s’appuyant sur des partenariats étrangers ayant une expérience dans le domaine de la technologie, par la mise en place de 120 établissements qui pourvoient plus de 30 000 postes et l’émergence de pôles industriels pour les industries électriques et électroniques, semblable ceux de Sétif, Bordj Bou-Arréridj et Sidi Bel-Abbès».

A l’entame de sa visite à Sétif, M. Zeghdar a eu un aperçu du potentiel d’investissement dont dispose cette wilaya qui compte un important tissu de grandes, moyennes et petites entreprises, lui a-t-on expliqué dans un exposé.

En chiffres, cette wilaya compte 26 017 petites et moyennes entreprises qui emploient 92 676 travailleurs, principalement actives dans le secteur industriel, en premier lieu les services et le commerce, indique l’exposé. Quant au nombre de petites et moyennes entreprises activant dans le secteur industriel, il est estimé à 4 829 unités.

Sétif dispose également de 23 grandes entreprises industrielles, employant plus de 250 travailleurs, dans plusieurs filières, notamment les industries électroniques et électroménagers, la plasturgie, les matériaux de construction, les industries électriques, les papiers et cartons. Parmi ces entités, 6 sont des entreprises appartenant au secteur public. S’agissant du foncier destiné à l’investissement, Sétif compte 2 455,72 hectares. <

