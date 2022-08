L’équipe nationale a la Guinée et le Ghana au programme des deux matchs amicaux prévus respectivement le 23 et 27 septembre prochains. A l’heure où nous mettions sous presse, la Fédération algérienne de football (FAF) n’avait pas officialisé cette programmation. Intriguant sachant que les bruits de couloir évoquent une éventuelle volte-face des Ghanéens qui ne seraient plus chauds pour jouer face aux Verts.

Par Mohamed Touileb

Les « Black Stars » ont casé une rencontre de préparation de la Coupe du Monde 2022 face au Brésil pour le 23 septembre à venir en France. Dès lors, on croit savoir, selon le site d’information « La Gazette du Fennec », que les Ghanéens n’envisagent pas de se déplacer à Oran (Algérie) pour donner la réplique aux « Fennecs » 4 jours plus tard.



La manœuvre du SG de la FAF n’a pas plus à la GFA

Pourtant, la Fédération algérienne de football (FAF) et son homologue du Ghana (GFA) se seraient mises d’accord pour la tenue de ce duel à « El-Bahia » à l’occasion de la prochaine fenêtre internationale. Toutefois, nous avons appris, d’une source digne de foi, que la procédure d’organisation de cette partie a changé par rapport à l’habitude. En effet, Mounir Debbichi, le Secrétaire général de l’instance nationale de football, a voulu court-circuité l’agent intermédiaire qui avait obtenu l’accord de la GFA pour pouvoir voir se tenir cette rencontre. Il aurait contacté directement la structure de la balle ronde au Ghana pour tout finaliser. Chose que les responsables de ladite association ont refusée. Est-ce que cette démarche de Debbichi a finalement tout fait capoter et dissuader les Ghanéens d’accepter « El-Khadra » en sparring-partner ? Cela reste possible. Il est clair qu’il vaut mieux avoir un accord acté qu’un verbal afin de pouvoir obtenir dédommagement en cas de faux-bond ou annulation. Si jamais rien de tel n’a été conclu, ce serait une faute grave de la part du SG de la FAF.



Le Nigéria ou le Mali en alternatives

Pour l’instant, on n’a pas plus de détails concernant cette affaire. Mais, dans tous les cas, Djamel Belmadi doit avoir deux adversaires pour la date FIFA à venir. Jouer un maximum de matchs est important pour une sélection qui est en processus de relance après deux sacrés camouflets à la CAN-2021 et dans les qualifications en Coupe du Monde 2022.

Par ailleurs, nous avons appris que la FAF aurait deux alternatives en cas d’annulation de la part du Ghana. Il s’agirait du Nigéria et du Mali.

Pour rappel, cette la date FIFA de septembre devait voir le déroulement de de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN-2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire à l’hiver 2024 après le report.

Mais, compte tenu de l’ajustement du calendrier, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de décaler la suite de la campagne. Et ce afin de permettre aux 5 sélections qualifiées au Mondial 2022 de se préparer pour ce rendez-vous. n