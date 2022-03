Djamel Belmadi a revu ses plans comparés à ceux de la CAN-2021 qui a vu l’équipe nationale enregistrer une participation désastreuse. Parmi les choix forts du sélectionneur, on note un retour remarquable. Celui de l’expérimenté Adlène Guedioura. À 36 ans, le soldat de Belmadi est concerné par une nouvelle mission : aider les Verts à se qualifier en Coupe du Monde 2022 après avoir joué un rôle majeur dans la consécration lors de la CAN-2019 en Egypte.

Par Mohamed Touileb

Le 11 juin dernier à Radès (Tunisie), Guedioura faisait sa 61e et dernière apparitions avec les Fennecs face aux «Aigles de Carthage» en amical. Et on ne peut pas dire qu’elle était réussie puisqu’il a été expulsé 7 minutes seulement après son entrée en jeu en écopant de deux cartons jaunes.

On craignait que ce soit sa dernière cape. Surtout après son expérience ratée à Sheffield United (D2 anglaise) et son transfert avorté du côté du MC Oran (Ligue 1 algérienne). Clairement, le milieu de terrain était prêt à tout pour retrouver la sélection sur recommandation du coach de l’EN qui lui demandait juste de trouver un club et compilé du temps de jeu.



Belmadi lui a donné un sacré sursis

Et c’est ce qui est arrivé avec un transfert dans une modeste formation de Burton Albion en League On (3e division anglaise), une trajectoire qui a suffi pour que sa parabole s’achève de nouveau en sélection. Adlène Guedioura est de retour chez les «Fennecs». Un comeback qui n’était pas exclu quand on connaît l’estime footballistique que Djamel Belmadi lui a toujours vouée. Ainsi, contre toute attente, «DaBaba» (son surnom), qui a connu un mois de février mouvementé, a vu l’horizon se dégager. Miraculeusement, le revoilà chez les Verts. Le coach Belmadi a décidé de réengager son soldat pour la bataille tant attendue face au Cameroun. Jamais le driver d’El-Khadra n’avait exclu la probabilité de le rappeler.

«Guedioura vit une situation compliquée car il est sans club. C’est une situation qui ne lui permet pas d’être présent. C’est vrai qu’il a eu un impact énorme sur notre dernier sacre mais le football est une mise à jour constante», avait estimé le premier responsable de la barre technique des Fennecs en septembre écoulé.



Tout dépendra de sa forme physique

En outre, et ce n’est pas qu’un détail banal, celui qui avait emmené la sélection sur le toit de l’Afrique a indiqué qu’«on s’oriente vers le présent et l’avenir. Cependant, s’il retrouve un club, il redeviendra sélectionnable. On ne parle pas d’âge avec moi».

Et on se retrouve dans le dernier scénario en question. A 36 ans, la sentinelle de l’EN sera concerné par la double-empoignade avec les «Lions Indomptables». En 4 apparitions et 2 réalisations avec sa nouvelle équipe, Guedioura a pu convaincre Belmadi de le relancer. Il reste maintenant à voir ce que cela va donner. En tout cas, le driver Dz a foi en lui.

«C’ est le genre de joueurs qui respecte les consignes. Je suis certain qu’il pourra faire ce que je lui demanderai.

C’est un registre bien précis. On verra comme il est physiquement et s’il peut débuter ou entrer en cours du jeu lors des deux matchs», a indiqué Belmadi. Guedioura n’est pas fini.