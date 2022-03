Par Mohamed Touileb

Il faisait partie des 11 joueurs non-retenus par Djamel Belmadi pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun. Saïd Benrahma sera finalement concerné par ce rendez-vous important. En effet, le milieu-offensif a rejoint hier matin les « Verts » au centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa.

Il l’avait précisé en conférence de presse tenue il y a 10 jours. Belmadi pouvait appeler des joueurs faisant partie de la liste élargie à tout moment. Et c’est ce qui est arrivé avec Benrahma. Le « Hammer » fera partie des plans du sélectionneur pour la seconde explication avec les « Lions Indomptables ».

Reste à savoir si ce choix est pour s’offrir plus d’options sur le plan offensif qui sera très important ou pour des raisons tactiques liées à la suspension de Bensebaïni qui ne pourra pas prendre part à ce duel après avoir écopé d’un jaune lors de l’acte I à Douala. Ainsi, Benrahma a fait le voyage hier matin depuis Paris pour rallier Alger.

Contre-attaquant d’utilité

Les informations en notre possession infirment une quelconque blessure pour ce qui est de Youcef Belaïli qui active sur le côté droit de l’attaque. On peut ainsi conclure que l’arrivée de l’ancien numéro 10 de Brentford servira à donner plus de solutions offensives au sélectionneur. Surtout qu’il n’avait pas de vrai ailier sur le banc excepté Rachid Ghezzal même si Belfodil pouvait jouer dans ce registre si besoin. Belaïli ne pourra probablement pas enchaîner un second match complet pour des raisons physiques.

Après le succès 1 but à 0 au stade de Japoma, les données ont changé pour ce match « retour » où les Camerounais sont obligés d’attaquer pour essayer de revenir dans le score. Forcément, ils laisseront des espaces et les « Fennecs » doivent avoir de bons contre-attaquants. Benrahma a ce profil de footballeurs explosifs et qui ne rechignent pas à remplir des tâches défensives. Ce soir pour verrouiller le couloir ou se projeter, il présente un profil idéal. La décision est loin d’être anodine. n

