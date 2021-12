Il jouait gros. Et il a réussi son coup. Yacine Brahimi sera du voyage au Cameroun pour disputer la CAN-2021 avec l’Algérie. Présent lors de l’édition 2019 en Egypte sans avoir trop joué, au creux de la vague depuis un certain temps, le milieu offensif a profité de la Coupe Arabe FIFA 2021 pour regagner du crédit. Conséquence directe : Djamel Belmadi a décidé de le prendre dans sa liste des 28 Verts pour disputer la messe continentale.

Par Mohamed Touileb

En allant inscrire le second but contre la Tunisie en finale de la Coupe Arabe FIFA 2021 au Qatar, Brahimi a poussé un cri d’exultation ; de soulagement. Il était intimement persuadé qu’il avait sorti une grosse compétition. Assez pour convaincre Belmadi de le réintégrer dans ses plans. Vendredi, c’était la confirmation. Le sociétaire d’Al Rayyan SC (Qatar) sera, bel et bien, parmi les Fennecs qui joueront la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Ceci est une récompense logique pour celui qui a été élu meilleur lors du tournoi abrité par les Qataris du 30 novembre au 18 décembre. Brahimi a pu renaître de ses cendres. Il aura été décisif en finale et avant en quart et demi-finale. L’ancien sociétaire du FC Porto était l’un des acteurs majeurs de la consécration algérienne au Qatar. L’expérience du milieu-offensif a été précieuse pour le groupe. D’ailleurs, Madjid Bougherra en a fait une pièce-maîtresse dans son onze en l’alignant à chacune des 6 sorties dans l’épreuve.



Belmadi de nouveau conquis

Le vécu aura été important quand on voit le rôle prépondérant de Brahimi dans les moments difficiles qu’a pu traverser l’EN A’. On pense notamment à cet insoutenable temps mort du match Qatar – Algérie. Avec une lucidité incroyable et au métier, il a obtenu le penalty, transformé par Belaïli, qui a envoyé « El-Khadra » disputer la finale contre la Tunisie. Trois jours plus tôt, il n’avait pas tremblé pour mettre les siens devant contre les Marocains en frappant un coup de pied de surface.

Nombreux fait saillants et des copies venues confirmer qu’il a encore du talent et persuader Belmadi qu’il devrait le sélectionner pour la prochaine grosse échéance. Et ce malgré le fait que le joueur de 31 ans n’a pas été retenu lors des 5 derniers stages de l’EN. Ce retour fulgurant au premier plan n’a rien d’étonnant. Surtout quand on sait que Brahimi a insisté pour jouer le « Mondial » arabe. Il avait bien l’intention de se racheter aux yeux de Belmadi.

Et c’est un challenge, loin d’être facile quand on connaît l’exigence du coach, qu’il a remarquablement réussi.