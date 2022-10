Sa venue en équipe nationale d’Algérie n’est qu’une question de temps. Houssem Aouar sera international algérien tôt ou tard. La tendance est toujours à une arrivée imminente. En septembre dernier, il était en instance de départ de son club l’Olympique Lyonnais où il ne jouait pas franchement sous la houlette de Peter Bosz, désormais remercié. S’il est finalement resté à l’OL alors qu’il devait être transféré, il a fini par y rejouer depuis la venue de Laurent Blanc qui l’a titularisé lors de ses deux premières sorties sur le banc. En reprenant la compétition, le milieu de terrain devient plus que jamais sélectionnable par Djamel Belmadi. Ce dernier pourrait compter sur un élément de nouveau en possession de ses moyens. Scénario idéal.

Par Mohamed Touileb

Petit à petit, Houssem Aouar trouve du temps de jeu avec l’Olympique Lyonnais et augmente ses chances de retrouver son niveau. Ayant donné préalablement son accord à Djamel Belmadi pour rejoindre l’équipe nationale d’Algérie, le milieu de terrain pourrait débarquer dès la date FIFA de novembre.



De quasi-placardisé à titularisé

Sa compétitivité, jusqu’à récemment contestée avant l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc, précipiterait sa venue chez « El-Khadra ». Tous les éléments sont là pour porter la tunique Dz. Quasiment placardisé par Bosz, désormais ancien coach de l’OL, Houssem Aouar est probablement en train de revenir au premier plan chez les Gones. En effet, samedi, pour le déplacement chez Montpellier HSC, le Franco-Algérien a débuté pour la deuxième fois de suite sous les ordres de Laurent Blanc.

Mieux encore, le joueur de 24 ans a marqué son premier but de la saison (son 30e en Ligue 1) lors du succès 2 buts à 1 face aux Héraultais avant de céder sa place peu après l’heure de jeu (64’). Au total, celui qui est annoncé avec insistance comme le renfort dans l’entre-jeu des Fennecs compile 140 minutes de jeu sur les deux derniers matchs. D’ici le prochain rassemblement de l’EN, il devrait engranger plus de minutes.



Continuer la remise en marche

En effet, il y a 3 rencontres qui se profilent dont le choc contre l’Olympique de Marseille. Aussi, avant la trêve internationale, il y aura le duel qui opposera les Rhodaniens à l’OGC Nice où l’on recense 4 internationaux Dz, à savoir Youcef Atal, Andy Delort, Hicham Boudaoui et Billal Brahimi. Prémonitoire ? La tendance est à l’affirmatif.

D’autant plus que Djamel Belmadi, sélectionneur des Verts, déclarait en septembre dernier que « certains des joueurs cités (parmi lesquels Aouar, NDLR) auraient pu être là pour cette trêve mais ne le sont pas en raison des démarches ou autres points qui prennent un certain temps ». Par ailleurs, le driver des « Guerriers du Désert » précisait qu’« il y a un joueur qui m’a dit ‘c’est bon. J’y suis’ ». Le concerné est, comme nous l’avons déjà révélé par le passé, Houssem Aouar. En reprenant la compétition, ce dernier met toutes les chances de son côté pour être dans la liste finale de novembre. Avant cela, sa venue aurait pu être contestée car il ne jouait pas. La donne a évolué. Et tout va dans le sens idéal pour une venue imminente. n