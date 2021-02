Très performant depuis qu’il a rejoint le RKC Waalwijk (Pays-Bas) l’été dernier, Ahmed Touba présente un profil devant lui permettre d’intégrer les plans du sélectionneur Djamel Belmadi. Surtout que ce dernier cherche à injecter du sang neuf dans l’axe de la défense.

Djamel Benlamri, titulaire indiscutable lors de la CAN-2019 en Egypte dans le cœur de l’arrière-garde, ne joue plus trop souvent avec son nouveau club l’Olympique lyonnais. A partir de là, Belmadi voudra certainement trouver des alternatives afin d’assurer la continuité et la relève au moment où l’EN a d’importantes échéances à venir.



Polyvalence défensive

Le casting en circonstances réelles est prévu pour le mois de mars prochain si l’on se base sur les dires du premier responsable de la barre technique de l’EN. En effet, en novembre dernier, il a révélé qu’il envisage de donner l’opportunité à ceux qui ont l’habitude de jouer moins. « Je pense à Medhioub, qui avait un problème au dos mais aussi à d’autres joueurs qu’on regarde ici et là, aux Pays-Bas, au Portugal », a-t-il indiqué. Les Pays-Bas sont un indice qui nous mène directement vers un joueur en particulier. Il s’agit de l’axial Ahmed Touba. Le natif de Roubaix (France) qui joue pour les U21 de la Belgique a énormément de qualités. Au total, il a passé 1946 minutes sur les pelouses en 22 rencontres jouées par son team. Il a marqué 3 réalisations dont celle qui a offert les points de la victoire aux siens vendredi dernier contre le FC Emmen. En plus d’évoluer dans l’axe, il est gaucher et peut occuper le flanc de la défense. Ce qui rend son profil doublement intéressant sachant que Ramy Bensebaïni (suspendu pour cumul de cartons) ne sera pas opérationnel pour le premier match contre la Zambie en mars. Quand on rassemble toutes ces données, on peut légitimement penser que son arrivée au sein des Fennecs est quasi-certaine.

Il voulait convaincre Belmadi

En outre, l’ancien sociétaire du Club Brugge (Belgique) n’a jamais caché sa volonté de jouer pour l’Algérie. Même s’il a porté le maillot des Belges, le joueur de 22 ans a été clair lorsqu’il a signé au RKC Waalwijk l’été dernier. « Mon objectif est simple : briller davantage pour attirer le regard des meilleurs clubs, et aussi celui du sélectionneur national Djamel Belmadi », avait-il annoncé. Un attachement particulier et sincère. Par ailleurs, footballistiquement, on parle d’un élément qui ne laisse pas des clubs d’un certain rang aux Pays-Bas indifférents. Les intérêts de l’Ajax Amsterdam et l’AZ Alkmaar, respectivement leader et 3e de l’Eredivisie, ont été évoqués par les médias locaux. Ces deux formations chercheraient à le recruter dès la prochaine fenêtre de transferts estivale. Son arrivée à « El-Khadra » serait, à coup sûr, une bonne chose. Elle offrirait plus de choix à Belmadi et lui enlèverait une épine du pied tant les alternatives de qualité dans cette zone ne sont pas nombreuses.