En novembre dernier, Djamel Belmadi a assuré qu’il y a 4 binationaux qui devraient rejoindre incessamment l’équipe nationale. Cela a ouvert la porte à des spéculations concernant certains noms dont celui du talentueux Amine Gouiri (22 ans). Selon nos informations, l’attaquant actuel du Stade Rennais croit toujours en ses chances de jouer en équipe de France. Son plan sportif est établi ainsi : les Bleus sinon les Verts, dans le cas échéant.

Par Mohamed Touileb

Ces derniers jours, des rumeurs indiquent qu’Amine Gouiri a obtenu son passeport algérien. Beaucoup ont fait un raccourci assurant que cette démarche signifie qu’il a choisi de représenter les « Verts ».



Un profil à la Benzema

Rien n’est vrai. Du moins pour l’instant. L’ancien sociétaire de l’Olympique Lyonnais n’a jamais émis publiquement son désir ou non de porter la tunique Dz, mais d’attendre une convocation de la part de la sélection française et de se rabattre sur l’Algérie au cas où une carrière internationale avec les « Bleus » n’est pas possible. Et ce qui inciterait l’ex-Gone à espérer, c’est l’éventuelle arrivée de Zinedine Zidane sur le banc des « Tricolores » en succession de Didier Deschamps. Ce scénario est presque impossible pour l’instant, la Fédération française de football (FFF) envisage plutôt de prolonger Deschamps. Mais cela n’empêche pas totalement Gouiri d’être un candidat crédible pour venir rajeunir la pointe de l’attaque. Surtout après que Karim Benzema a annoncé sa retraite. Les deux profils sont sensiblement proches et issus du même centre de formation. Dans l’acheminement, sa prochaine étape devrait être le 24e Championnat d’Europe de football « espoirs » prévu du 21 juin au 8 juillet 2023 qu’organiseront conjointement la Roumanie et la Géorgie.



Un réseau fiable

Pour Gouiri, c’est la dernière compétition possible avec les sélections françaises. Avec les « Bleuets », il a disputé 24 matchs pour 11 buts inscrits. Et il est un élément important car il est capitaine des hommes de Sylvain Ripoll. Aussi, Gouiri a fait toutes ses classes depuis les U16 jusqu’aux U23. Au total, il compte 67 capes pour 47 buts. Il a pris part aux Coupes du monde U18 et U20 en plus de 3 Euro U17, U19 et U21. Dès lors, jouer pour les seniors français devient presque une suite logique. Et il a le réseau pour puisque c’est Alain Migliaccio, conseiller historique de Zinédine Zidane, qui s’occupe de cet aspect.

C’est pour cela que l’arrivée de « Zizou » aux rênes techniques des champions du monde 1998 et 2018 rend la convocation de Gouiri en sélection première envisageable. Il est clair qu’avoir une nationalité sportive française donnerait plus d’envergure à son CV. C’est pour cette raison que Gouiri risque de tâtonner encore pour voir où sa parabole s’achèvera. A l’heure actuelle, c’est la représentation de la France qui prime pour lui. Et comme le veut la « procédure d’usage », « El-Khadra » reste plus une alternative qu’une priorité. Se persuader d’un autre ordre de choix serait se voiler la face. n