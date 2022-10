Début septembre dernier, il n’était qu’un anonyme. Mais tout s’est accéléré pour lui depuis. En effet, Farès Chaïbi, qui n’est qu’à l’aube de ses 20 ans, a su saisir sa chance avec le Toulouse FC et briller pour s’imposer dans les plans durables de Philippe Montanier. Son ascension fulgurante et ses prestations auraient même incité Djamel Belmadi à le mettre dans sa liste élargie en prévision du rassemblement de novembre.

Par Mohamed Touileb

Certes, samedi chez le RC Lens, il n’a pas été franchement en vue à l’image du TFC qui a sombré 3 buts à 0 en déplacement. Malgré cela, sur un plan plus global, ses prestations ne pouvaient pas passer inaperçues. Farès Chaïbi a quelque chose de spécial. Le milieu de terrain a logiquement tapé dans l’œil de Djamel Belmadi. Ce dernier l’a dans ses plans pour les deux sorties amicales de novembre afin de le voir à l’œuvre de plus près. Il aurait même obtenu l’accord du joueur.

Algérie ou EURO-2023 ‘’espoirs‘’ français : il a tranché

Le milieu polyvalent reste sur 7 titularisations dans l’élite française pour un bilan de 2 buts et 4 passes décisives. Tout va très vite dans le foot et le vent semble tourner dans le bon sens pour Farès Chaïbi. S’il n’avait que la possibilité de jouer pour les U23 Dz de Noureddine Ould-Ali il y a quelques mois, le Toulousain voit Belmadi lui offrir un inespéré sur-classement.

Ainsi, le driver des « Verts » met la balle dans le camp du joueur qui devra trancher. Selon nos informations, il est très excité à l’idée de porter le maillot d’« El-Khadra » et de côtoyer Riyad Mahrez & Cie. Et ce, même si Damien Comoli, le président du TFC, et les responsables du football français, à leur tête Noël Le Graët (président de la FFF), tentent de le convaincre de rejoindre les «Bleuets» afin de disputer le Championnat d’Europe des nations (EURO U23 2023) de la catégorie. Un tournoi qu’abriteront conjointement la Roumanie et la Géorgie du 21 juin au 8 juillet prochains.

Si jamais Farès Chaïbi entérine cette décision, cela constitue un choix fort pour celui qui a déjà été convoqué avec l’Algérie chez les U20. Opter définitivement pour l’Algérie en A pourrait l’aider à s’épanouir. Surtout s’il parvient à saisir sa chance aussi jeune. Pour cela, il peut compter sur une polyvalence qui reste son avantage et son atout principal.



Des preuves à faire

Cependant, au milieu de cet enthousiasme, il y a aussi la dure loi du haut niveau. On pense ici à Ilan Kebbal que Belmadi avait pris l’an dernier après ses bonnes prestations avec le Stade de Reims.

Malheureusement, celui qui évolue aujourd’hui au Paris FC (Ligue 2 française) a éprouvé du mal à percer le palier international. Même si, il faut le noter, le driver des «Fennecs» ne lui a pas donné une opportunité concrète pour montrer ce qu’il avait en magasin.

Chaïbi, dont la carrière a connu un boom spectaculaire depuis l’intersaison, devrait savoir à quoi s’en tenir. Il débarquera dans une sélection où il y a des cadres mais qui entame un processus de rajeunissement dans lequel il devrait avoir de la place sur les court et moyen termes s’il fait ses preuves. Rien ne sera acquis pour lui. Surtout dans un secteur offensif où il y a de la qualité avec les Riyad Mahrez, Youcef Belaïli, Adam Ounas, Billal Brahimi et d’autres. n