Dans l’embarras après que le Ghana a décidé de ne pas honorer sa présence le 27 septembre prochain pour jouer l’Algérie en amicale, la Fédération algérienne de football (FAF) s’est activée pour assurer aux Fennecs un second test amical en septembre. Le choix s’est porté sur le Nigéria et l’affiche est prévue le même jour au Nouveau stade d’Oran.

Par Mohamed Touileb

Beaucoup de noms ont commencé à fuser en éventuels substituts pour les Ghanéens. Il y a même eu la piste qui menait vers l’Argentine. Mais elle n’avait débouché sur rien de concret. Ce n’était pas plus qu’une simple rumeur.



L’Argentine, c’était infaisable

L’idée de voir les camarades d’Islam Slimani se mesurer à ceux de Lionel Messi pouvait fasciner plus d’un. Mais, dès le début, cette confrontation avait un taux d’improbabilité très élevé. En effet, la Fédération argentine de football (AFA) avait booké deux sorties pour la date FIFA à venir face au Honduras et la Jamaïque comme l’annonçait la presse du pays de Maradona.

De plus, pour une éventuelle affiche Algérie-Argentine, il y avait un obstacle de taille : l’ « Albiceleste » n’envisageait absolument pas de venir se produire en Algérie. Dans ce cas, il y avait obligation de se rendre en Europe pour les « Verts » afin de garantir le déroulement de cette empoignade. Il faut dire que cela ne faisait pas partie des plans de Djamel Belmadi. Même s’il s’agissait de se confronter aux récents vainqueurs de la Copa América.

Clairement, le coach de l’EN avait informé la FAF qu’il veut absolument jouer deux sélections africaines pour la date FIFA de septembre. Une sa conception du prochain stage de l’équipe nationale n’a pas changé même si la possibilité d’affronter le Brésil s’était présentée. Ainsi, l’Algérie était restée sur son calendrier préétabli initialement et qui comptait la Guinée et le Ghana comme adversaires pour les deux prochains tests.



23e match face aux Super Eagles

En revanche, les « Black Stars » n’ont pas respecté leur engagement après avoir casé un duel face aux Brésiliens en Europe. Malgré ce contretemps, Belmadi est resté sur sa position et a assuré qu’il voulait affronter une équipe de la zone CAF. C’était soit le Mali soit le Nigéria et c’est avec les Nigérians que la structure footballistique Dz a tout finalisé. Les deux sélections ne seront pas présentes lors de la Coupe du Monde 2022 qui se jouera au Qatar l’hiver prochain. Elles se retrouveront pour la 23e fois au total. Auparavant, il y a eu 21 explications officielles et 1 en amicale. C’était d’ailleurs la dernière et elle s’était tenue en Autriche en octobre 2020 pour un succès 1 but à 0 des « Guerriers du Désert ». Aussi, ça sera la 3e fois que « Super Eagles » et « Verts » se retrouvent sous l’ère Belmadi. Ce dernier compte deux succès à son actif dont celui en demi-finale (2-1) de la CAN-2021 avec ce coup-franc anthologique de Riyad Mahrez.