Des parents font preuve d’inconscience et envoient leurs enfants sans protection, ni masque ni bavette, pour faire des commissions, alors que ceux-ci peuvent être contaminés au nouveau coronavirus. Même si, d’une façon générale, les enfants sont des porteurs sains, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent tomber malades dans certains cas. Il n’y a qu’à se rappeler qu’une fillette de 9 ans est décédée après avoir été contaminée au coronavirus à Ouargla. D’autres sont même hospitalisés. Quant à ceux qui restent porteurs sains, il y a le risque non négligeable qu’ils puissent contaminer leurs parents et frères et sœurs et parfois même leurs grands-parents en rentrant à la maison.

Pourtant, dans de nombreux quartiers, et ce, à travers le territoire national, les parents n’hésitent pas à les envoyer faire les courses à leur place. Ils sont là, visibles s’infiltrant entre les clients dans les boulangeries, les commerces, les marchés et autres. Il est impératif que les parents en premier lieu, ensuite les commerçants chez lesquels les enfants se rendent, prennent conscience de la gravité de la situation et ayant des actes et des paroles qui vont dans le sens de la protection de ces enfants.

I. D.

