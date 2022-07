L’Algérie n’abritera pas le siège de l’Agence africaine du médicament. C’est finalement la candidature du Rwanda qui a été retenue pour y installer le siège de la future Agence africaine du médicament (AAM).

L’Algérie et le Rwanda étaient classés ex aequo depuis plusieurs mois, les deux pays ayant été déclarés favoris par leurs pairs. Mais la question a été tranchée lors du vote du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), vendredi soir, à Lusaka, en Zambie. C’était à l’occasion de la tenue de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, une réunion à laquelle ont participé le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.

Ainsi, malgré les atouts et le fort souhait exprimé par l’Algérie d’abriter le siège de l’AAM, ainsi que toutes les avancées du pays pour hisser l’industrie pharmaceutique à un plus haut niveau, la réunion de Lusaka en a décidé autrement. Pourtant, le ministre de l’Industrie pharmaceutique n’a ménagé aucun effort pour plaider, arguments à l’appui, la candidature de l’Algérie dont l’ambition était de mettre à la disposition de l’Agence «toute l’expertise algérienne à travers ses ressources institutionnelles, scientifiques et réglementaires» en vue de la soutenir et de l’accompagner «dans l’accomplissement de ses missions». En effet, le pays n’a pas caché son ambition d’accueillir le siège de l’AAM et a entamé le processus pour ce faire dès les premiers pas de l’annonce de la création de l’Agence. Il était parmi les premiers Etats signataires du traité instituant l’AAM, en février 2019, et sa ratification en juin 2021. L’instrument de ratification ayant été déposé auprès de la Commission de l’UA en juin 2021, l’Algérie a donc officiellement soumis sa proposition d’accueillir le siège dès août 2021. Par la suite, l’Algérie a réitéré son grand intérêt d’accueillir le siège de l’Agence du médicament africaine, à l’instar du premier Salon algérien du médicament, qui s’est déroulé dans la capitale sénégalaise en mai dernier. Le ministre Lotfi Benbahmed y a opéré une véritable offensive pour le leadership de l’industrie pharmaceutique algérienne sur le marché africain, lors de ce salon intitulé «El Djazaïr Healthcare». Il était accompagné par plusieurs laboratoires et opérateurs qui ont présenté le savoir-faire algérien à cet événement organisé dans un pays considéré comme une porte sur l’Afrique pour l’exportation des médicaments made in Algeria, tant il est vrai que l’Algérie a enregistré une avancée notable en la matière. Parmi les autres événements, il y a lieu de citer également un autre, d’envergure, organisé en Algérie le 20 juin dernier. Le ministre Benbahmed avait présidé une rencontre à Alger avec les représentants du corps diplomatique africain accrédité en Algérie, auxquels a été présenté un exposé sur la teneur et les atouts de la candidature algérienne pour accueillir le siège de l’AAM. Il avait remis aux ambassadeurs et diplomates résidant en Algérie un dossier qu’ils devaient transmettre aux autorités de leurs pays respectifs afin de «mieux apprécier» l’importance de l’offre de l’Algérie et de soutenir sa candidature. Il est vrai que l’industrie pharmaceutique algérienne a opéré un véritable bond qualitatif et quantitatif en la matière durant les deux dernières années notamment, soit depuis qu’un ministère à part entière lui a été dédié, mais la vision de l’Algérie en voulant abriter le siège de l’Agence AAM est, avant tout, de «défendre une politique africaine du médicament». Le site TSA affirme qu’une source lui a déclaré que «nous avons perdu en finale. Il y a eu un fort lobbying contre la candidature de l’Algérie». Si l’Algérie a voulu abriter le siège de l’AAM, c’est parce qu’elle veut que les médicaments puissent être acquis à l’intérieur du continent. «On essaie de plaider pour que le PNUD et l’OMS, lorsqu’ils font l’acquisition de médicaments et de produits, puissent le faire à l’intérieur de l’Afrique, pour que ça puisse donner une dynamique de développement», selon les explications récentes au même site d’une responsable au ministère de l’Industrie pharmaceutique. Pour rappel, les conclusions du rapport des travaux de la première Conférence des Etats Parties au Traité, portant création de l’Agence africaine du médicament (AAM), au début du mois dernier à Addis-Abeba, ont fait ressortir la candidature algérienne comme l’une des plus favorables. Le classement établi avait indiqué que l’Algérie était arrivée première avec le Rwanda, dépassant la Tunisie, le Maroc, le Zimbabwe, l’Ouganda, la Tanzanie et l’Egypte. C’est finalement le Rwanda qui a été retenu à l’issue du vote du Conseil exécutif de l’UA.