Par Khaled Remouche

La tonne d’acier, en Algérie, est maintenue au prix de 880 dollars alors qu’elle est cédée sur les marchés extérieurs à 950 dollars. Ce prix préférentiel est pratiqué sur le marché local en dépit de l’augmentation du prix du minerai de fer et de la hausse du coût de la logistique, notamment du fret à l’international.

Des facteurs exogènes sont la cause principale de la hausse des prix de l’acier en Algérie. Dans un communiqué parvenu à la Rédaction, Tosyali Algérie, leader du marché sidérurgique national, explique ce phénomène de manière détaillée. Une question sensible en Algérie en raison de son impact sur le secteur de la construction. Elle impute cette hausse à plusieurs facteurs à l’origine de l’augmentation des prix de la tonne d’acier sur le marché local. Il en ressort que les producteurs nationaux, à l’instar de Tosyali Algérie, n’ont pas répercuté, contrairement aux informations relayées par certains organes de presse, les

mêmes niveaux de hausse des

prix des matières premières importées à l’international aux prix de l’acier commercialisé sur le marché domestique.

Le minerai de fer, rappelons-le, est la matière première principale entrant dans la fabrication de l’acier. Tosyali Algérie, producteur national d’acier, rond à béton, fil machine et tubes en acier, souligne qu’il pratique les prix les plus compétitifs et les moins chers dans tout le bassin méditerranéen. «Il est utile de retenir que le prix de l’acier produit et commercialisé en Algérie est le moins cher dans tout le bassin méditerranéen. On peut aisément situer cette réduction de 10% comme prix préférentiel fourni au marché local par les producteurs nationaux en comparaison avec les prix affichés sur d’autres marchés». Plus précisément la tonne d’acier est maintenue au prix de 880 dollars en Algérie «alors qu’elle est cédée à l’international à 950 dollars».

La flambée des prix du minerai de fer sur le marché mondial est ainsi l’une des causes principales de la hausse des prix de l’acier en Algérie, laisse entendre le texte. Le coût de la tonne d’acier sur le marché mondial se vend aux environs de 950 dollars, un prix auquel se greffent les coûts de la logistique, du fret (en l’occurrence), des frais de financement mais aussi des frais portuaires.

Le prix international de la tonne d’acier est en passe d’atteindre le pic de 1 100 dollars selon les analystes. «Tosyali et les producteurs nationaux pratiquent donc sur le marché domestique un prix préférentiel. Ce qui le rend moins onéreux», ajoute Tosyali Algérie, ce sont essentiellement les encouragements des pouvoirs publics pour maintenir une bonne cadence de production afin de satisfaire les besoins locaux, d’une part, et d’offrir les meilleurs prix par rapport à l’importation. Ces prix compétitifs sont aussi le fruit des efforts des autres producteurs nationaux, à cela s’ajoute la baisse de la demande nationale en produits sidérurgiques. «Il est à noter que la demande nationale en fer connaît actuellement un déclin provisoire. La faiblesse de la demande domestique a également contribué à freiner l’envolée des prix comparativement aux coûts pratiqués sur les marchés extérieurs. Autre facteur, les efforts en matière de compétitivité de Tosyali Algérie. «La maîtrise des coûts de production qui font partie des savoir-faire de Tosyali Algérie, pour être toujours compétitif, est un facteur non négligeable à prendre en compte». Le numéro 1 de la sidérurgie en Algérie n’omet pas, en outre, de reconnaître l’effet des avantages comparatifs de l’Algérie dans ce résultat. «Il faut reconnaître que les avantages comparatifs qu’offre l’Algérie aident à rendre plus compétitives nos sociétés à travers le coût de l’énergie, de la main-d’œuvre et d’autres services». Enfin, Tosyali Algérie rappelle qu’elle poursuit ses investissements dans son complexe sidérurgique intégré de Bethioua à Oran en vue de réduire la dépendance de l’Algérie en aciers plats : «Tosyali travaille d’arrache-pied pour répercuter la politique de l’Etat de réduction des importations notamment dans les aciers plats dont la tonne est aujourd’hui importée au prix de 1 500 dollars et pour un volume de 1 million de tonnes en 2021, ce qui est nettement supérieur aux prix du fer que nous produisons.

Grâce à un nouvel investissement de Tosyali dans les aciers plats, l’Algérie va sensiblement réduire sa dépendance de ce produit afin de préserver ses réserves de change au profit de la production locale locale intégrée répondant aux standards internationaux.» Le communiqué de Tosyali Algérie fait également état d’une tension sur le minerai de fer à l’international, une incidence de la guerre Russie-Ukraine. «Un autre facteur a aggravé davantage la flambée effective du prix du minerai de fer ainsi que d’autres matières premières industrielles. Le conflit russo-ukrainien dont les conséquences ont conduit à une interruption des approvisionnements en minerai de fer russe et ukrainien à l’échelle mondiale, 40% pour la Russie, 20% pour l’Ukraine. Ce manque a créé une tension sans précédent sur les approvisionnements des pays n’écartant pas le risque d’une rupture totale du minerai de fer si la situation perdure».

Face à ce risque de pénurie du minerai de fer à l’international, Tosyali Algérie n’est pas restée les bras croisés. Elle anticipe cette tension. «Nos équipes s’activent à identifier d’autres fournisseurs notamment en Afrique subsaharienne qui permettront de compenser, à l’avenir, d’éventuelles ruptures plus sévères de cette matière première». n

