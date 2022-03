Dans un contexte marqué par une accalmie de la pandémie de la Covid, de plus en plus d’appels sont lancés pour la reprise des activités «normales» des structures hospitalières avec, notamment en priorité la reprise des opérations chirurgicales et la prise en charge des malades chroniques.

Par Sihem Bounabi

En effet, au plus fort de la pandémie, le ministère de la Santé avait adressé en 2020 puis, en 2021, une instruction aux établissements de santé les sommant de suspendre la prise en charge de plusieurs maladies chroniques en raison de l’augmentation des cas de contamination à la Covid-19 et d’assurer la continuité des prestations médicales en chirurgie, en urgences médicales, en gynécologie, en pédiatrie, en neurochirurgie et en cardiologie seulement. Mais depuis l’accalmie qui a suivi la 4e vague de contamination de la Covid, le ministre de la Santé a maintes fois, lors de sorties médiatiques et de réunions avec les responsables de la santé, appelé à la reprise progressive des activités hors Covid des structures de santé sous-entendant une certaine résistance à cette reprise. Un appel à la reprise du suivi des malades hors Covid, qui a également été lancé récemment par le chef de service du Laboratoire central du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed-Lamine-Debaghine» (ex-Maillot), Mohamed Makrelouf, qui a insisté sur la nécessité de la «reprise effective» des activités médicales liées aux maladies chroniques, en «veillant au bon suivi des effets de la pandémie». Il a également appelé, après le recul des cas de contamination à la Covid-19, de veiller au «bon suivi des patients impactés par le virus pour une prise en charge des différents symptômes qu’ils ont connus». Il est à noter qu’il y a une forte disparité dans la reprise des activités de santé et de la prise en charge des malades hors Covid au niveau des structures hospitalières. Si certaines ont repris pleinement leurs activités, d’autres enregistrent des retards dans les opérations chirurgicales, les examens d’exploration et le suivi des malades chroniques, comme les diabétiques, les cardiovasculaires et les cancéreux.



Reprise totale des activités au CHU Mustapha-Pacha

Dans le plus grand hôpital de la capitale, le CHU Mustapha-Pacha, selon le Pr Kamel Hail, chirurgien et secrétaire général du Syndicat national des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu), depuis près de 15 jours, la majorité des services du CHU Mustapha-Pacha ont repris progressivement leurs activités, en soulignant qu’«au départ, on avait gardé quelques services Covid, mais du fait que le nombre de consultations Covid a réellement diminué, à l’heure actuelle, tous les services ont repris leurs activités». Toutefois, le Pr Kamel Hail pose la problématique des risques d’un rebond des contaminations au vu de l’augmentation, actuellement, du nombre de contaminations en Chine, qui a confiné de nouveau certaines régions, et en Europe, notamment en Allemagne et en France. Estimant «l’évolution de la pandémie depuis deux années, nous avons appris qu’il y a toujours un décalage d’une durée moyenne de deux mois, lorsqu’il y a une vague qui commence dans certains pays et son arrivée en Algérie». Tout en soulignant qu’il y a toujours une cellule de veille qui, dès qu’il y a une reprise de la pandémie, s’attèle à la remobilisation des services hospitaliers pour qu’ils soient transformés en unité Covid. Il estime toutefois que «cela risque de poser les mêmes contraintes pour mettre en place l’organisation qui s’impose. On risque de se retrouver avec les mêmes difficultés, comme celle de trancher le choix de quels services qui seront transformés en unité Covid». Mais en attendant, il réaffirme que les activités chirurgicales se poursuivent normalement. Le Pr Kamel Hail reconnaît, toutefois, que certains hôpitaux connaissent plus de difficultés pour la reprise des activités normalement, car il y a eu un cumul de retard dans la prise en charge des malades non Covid, à l’instar des hôpitaux de Kouba ou de Aïn Taya, car tous les services de ces structures ont été transformés en unités Covid. Concernant la disparité de la reprise des activités hospitalières, Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), souligne que «si les appels pour une reprise normale des activités sont répétés, c’est parce que sur le terrain, il y a des difficultés et la situation n’est pas uniforme au niveau de toutes les structures de santé». Ainsi, il explique que dans certaines structures, on peut revenir rapidement à une activité normale avec une petite réorganisation, mais on ne peut pas le faire dans une autre. Il souligne que «cela est aussi dû au fait que même la situation hospitalière n’a pas évolué de la même manière dans les différentes structures de santé». Il faut tenir compte des aléas qui ont été induits suite à tous les changements et dispositions qui ont été pris pour assurer des lits d’hospitalisation des malades Covid ainsi que la mobilisation du personnel soignant dans ces unités. Le Dr Lyes Merabet souligne à ce propos que «toutes les structures ne peuvent pas revenir en même temps à un instant T. Cela va se faire graduellement et par étapes à condition que l’on soit dans une coordination la plus large possible».



Nécessité de coordination et de mutualisation des efforts

De plus, le syndicaliste de la santé se désole du manque de concertation avec le ministère de la Santé. Il déclare que l’«on préfère toujours au niveau du ministère de la Santé travailler loin des partenaires sociaux», estimant qu’«il ne suffit pas d’être au niveau de l’intention et de faire des déclarations par rapport à la reprises des activités, mais il faut réellement impliquer les professionnels de la santé, notamment à travers les syndicats qui sont les partenaires sociaux». Dr Lyes Merabet estime que c’est le manque de coordination et de concertation qui a pour conséquence une reprise timide des activités surtout dans les structures hospitalières les plus impactées par la pandémie de la Covid, avec malheureusement pour conséquence des malades qui attendent de faire une opération chirurgicale depuis près de deux ans. Ils n’ont pas d’autres solutions que de se faire opérer dans le public étant donné les prix prohibitifs pratiqués dans le privé. Il affirme que les solutions existent, car «pour une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Il ne suffit pas de dire de reprendre le travail normalement, mais, en tant que syndicat, on a déjà proposé de coordonner et de mutualiser tous les moyens matériels et humains pour une réelle reprise normale des activités». Le président du SNPSP estime qu’il y a beaucoup d’opérations chirurgicales dans les hôpitaux des régions du Nord qui ont été le plus touchés et qui peuvent être dirigées vers les hôpitaux de certaines wilayas de l’intérieur et du Sud. Précisant, pour pouvoir le faire, il faudrait assurer un minimum de logistique pour la prise en charge de ces malades, comme le transport.

Il est également possible de faire une mutualisation des efforts entre le secteur public et privé, mais pour cela, la Caisse des assurances maladie doit être associée et les pouvoir publics doivent encadrer, à travers une assise réglementaire, cette coordination entre les secteurs public et privé pour une période transitoire exceptionnelle afin d’assainir la situation des cas qui se sont cumulés depuis deux années avec tous les risques de complications que cela induit et le fait que des malades n’ont pas survécu faute d’avoir été pris en charge à temps. Il réitère qu’«il ne suffit pas de donner des instructions pour espérer voir la situation se rétablir, mais fédérer les efforts dans un esprit de concertation, de coordination et de mutualisation des moyens logistiques et humains».