Djamel Belmadi a annoncé dimanche que le départ vers Oran pourrait se faire plus tôt que prévu. L’état des terrains d’entraînements du Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa est piteux. Et cela contraint le sélectionneur à revoir ses plans pour le stage.

« Nous partirons sûrement à Oran plus tôt mais ce n’était pas prévu. Nous avons normalement nos infrastructures à Sidi Moussa mais nous devons nous adapter à nos conditions », a annoncé et regretté le coach des Fennecs. S’il n’a pas avancé le jour exact de départ vers El-Bahia, nous apprenons que le déplacement est pour aujourd’hui.

La délégation décollera vers la capitale de l’Ouest juste après la séance photo pour présenter les nouveaux maillots Adidas. Une partie du shooting se déroulera au Stade du 5 juillet 1962 (Alger). Une fois à Oran, les « Fennecs » devraient séjourner au Méridien situé non loin du stade olympique de Belgaïd. Pour ce qui est des entraînements, ils se tiendront ainsi sur les terrains annexes du Nouveau stade d’Oran qui abritera les deux sorties contre la Guinée et le Nigéria programmée au 23 et 27 du mois en cours dans ce sens.

