L’équipe nationale devait affronter le Brésil en amical. Mais cette rencontre n’aura pas lieu. En effet, la Fédération algérienne de football (FAF) a déjà tout conclu avec la Guinée et le Ghana pour disputer des rencontres le 23 et 27 du mois prochain. Dès lors, il n’était pas envisageable ni possible de jouer les «Auriverde» lors de cet intervalle. L’idée était de servir de Sparring-Partner pour les camarades de Neymar juste avant le début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce scénario est tombé à l’eau. L’EN devrait bien disputer un match en novembre. Mais il sera contre une équipe issue de la zone UEFA.

Par Mohamed Touileb

Mardi, la Fédération internationale de football (FIFA) annonçait que le match arrêté entre les Brésiliens et les Argentins comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 ne se tiendra pas le 22 du mois à venir.

Pour l’EN, les deux dates de septembre sont bookées

Dans un premier temps, la FIFA voulait boucler toutes les rencontres des qualifications de la zone Amérique latine (CONMEBOL). Toutefois, le résultat de la partie n’aurait eu aucune incidence sur le classement ni l’ordre de qualification des deux sélections. A partir de là, la structure planétaire de la balle ronde a préféré annuler carrément ce duel pour laisser les deux équipes préparer sereinement la compétition internationale majeure de la discipline.

Cette décision vient donc modifier le calendrier des deux sélections qui devront trouver des adversaires pour répéter leurs gammes à l’approche de la CDM qatarie. Etant donné qu’en Europe, il y aura des matchs de la Ligue des Nations UEFA à cette date, il n’y a qu’en Afrique ou en Asie que les Latino-Américains pourraient trouver des adversaires.

Si les noms de l’Algérie et de la Tunisie ont été cités par le correspondant de « L’Equipe » au Brésil, il faut savoir que nos « Fennecs » ont déjà des dates prises pour septembre avec des sorties face à la Guinée (23 septembre) et le Ghana quatre jours plus tard. Il n’était donc pas possible de pouvoir s’expliquer avec la « Seleçao » lors de la prochaine fenêtre internationale.



Les Croates et les Belges en pole, comme noté par Belmadi

Dans le scénario le plus plausible, ce match se serait tenu en novembre juste avant le début de la Coupe du Monde. Cependant, selon nos informations, les tractations n’ont pas abouti à un accord à ce sujet.

L’organisateur du match évoque une confrontation avec une sélection d’Europe. Les potentiels homologues sont la Croatie ou la Belgique qui évolueront dans la poule (F) du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022. Cela va dans le sens de la déclaration faite par le sélectionneur de l’EN en juin écoulé. Belmadi avait indiqué que « l’Italie, même si rien n’est encore officiel. Il y a aussi la Belgique qui a demandé officiellement de jouer contre nous, la Suède, la Croatie ». A partir de là, l’éventualité de servir de sparring-partner pour les Croates ou les Belges n’est pas minime.

Aussi, il y a le Danemark qui se produira dans le groupe «D» en compagnie de la Tunisie. Les similitudes de jeu entre les « Fennecs » et les « Aigles de Carthage » pourrait pousser les Danois à solliciter la FAF. En tout cas, pour recroiser le chemin du Brésil, il faudra attendre. n