Depuis août dernier, comme nous le révélions sur nos colonnes, Houssem Aouar était disposé à changer. A ce moment-là, il devait quitter l’Olympique Lyonnais puis changer sa nationalité sportive dans la foulée. Finalement, le milieu de terrain binational n’a pas bougé du club et cela a retardé sa venue chez les « Verts ». Et voilà que des informations évoquent son arrivée pour la date FIFA de mars (20 au 29) prochain. Un scénario qui n’est pas si certain que ça pour de nombreuses raisons. Explications.

Par Mohamed Touileb

Depuis qu’il a exprimé son intention de représenter l’Algérie, Aouar a manqué deux dates FIFA (septembre et novembre). Étant donné qu’il a déjà représenté l’équipe de France en amical en octobre 2020, le joueur de 24 ans devait suivre la procédure de changement de nationalité sportive. Son dossier est désormais complet et il serait sélectionnable pour Belmadi dès mars. On ne peut que le concéder : Aouar est loin du niveau impressionnant qui lui a valu une sélection chez les « Bleus » il y a un peu plus de deux ans de cela. Sa venue chez « El-Khadra » ne peut qu’être une plus-value dans son secteur de jeu compte tenu de ses qualités intrinsèques.



Il joue peu et ce n’est pas près d’aller mieux

Cependant, il y a un problème : le concerné ne joue plus trop avec les Gones, où il est désormais remplaçant (419 minutes depuis le début de la saison) dans les plans de Laurent Blanc. Et il faut craindre aussi que cela perdure en considération de la crise de résultats que traverse le club (actuel 9e de la Ligue 1 Uber Eats) n’est pas ce qui l’aidera à retrouver la plénitude de son football. En outre, il y a sa situation contractuelle qui pose problème. Et elle est susceptible de rendre sa deuxième partie de saison compliquée. En effet, Aouar n’a pas voulu prolonger son bail qui expire en juin prochain. Cela a poussé l’OL à vouloir le vendre lors du mercato hivernal sans parvenir à vendre son bon de sortie.

Ce manque d’offres est un peu normal car les clubs, notamment le Real Betis qui le voulait au mercato d’été 2022, préfèrent avoir un joueur gratuit plutôt que de verser des indemnités de transfert alors qu’il ne lui reste que 6 mois de contrat. Selon les rapports médiatiques, le Franco-Algérien, qui a tout finalisé pour changer sa nationalité sportive, est aussi sur les radars de l’AC Milan et de l’AS Rome.



Aït Nouri et Chaïbi pris dans l’immédiat, mais pas lui ?

Par conséquent, s’il ne prolonge pas à l’OL, on peut craindre que la direction rhodanienne l’envoie au placard. Ce scénario voudra dire qu’il ne sera pas compétitif. Cela ne l’aidera certainement pas pour venir chez les Verts dans les meilleures circonstances avec une convocation justifiée et méritée. Aussi, il n’y a pas d’utilité à le ramener pour ne pas le faire jouer. On peut donc penser que Djamel Belmadi se retrouve face à un dilemme. Contrairement à Rayan Aït Nouri (Wolverhampton/Premier League) et Farès Chaïb (Toulouse FC/Ligue 1 Uber Eats), le sélectionneur national n’a pas besoin de « sécuriser » Aouar dans l’urgence. Serait-ce judicieux de convoquer un joueur en manque de temps de jeu ? Cela peut affecter le mérite que le premier responsable de la barre technique Dz a souvent vanté avant de commencer à faire des entorses à la règle. On verra d’ici la 3e semaine de mars quand il publiera la liste pour le rassemblement et les deux explications face au Niger dans le cadre des éliminatoires (3e et 4e journées) de la CAN-2023. n