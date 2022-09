Dimanche en conférence de presse, Djamel Belmadi a révélé qu’Anthony Mandréa pourrait être forfait pour les deux matchs de septembre contre la Guinée et le Nigéria. En effet, le coach de l’EN a indiqué que le portier «s’est peut-être blessé» samedi lors du match du championnat entre le SM Caen (son club) et Grenoble en Ligue 2 Bkt (France). La tendance a été confirmée dans l’après-midi puisque le sélectionneur des Verts a fait appel à Farid Chaâl (MC Alger). « Si Mandréa n’est pas là, je ne pense pas appeler M’Bolhi, on va le laisser tranquillement en club. Medjadel a du potentiel, comme l’a dit Aziz Bourras, mais je pense que l’on va piocher du côté de l’EN A’ de Madjid Bougherra », avait prévenu Belmadi dimanche matin au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa. Le choix final s’est porté sur le gardien Farid Chaâl. Le sociétaire du MC Alger était souvent lié à l’EN lorsque Rabah Madjer était driver des Verts. Cependant, il n’a jamais connu de sélection. A 28 ans, il s’entraînera avec l’équipe nationale principale. Est-ce qu’il aura du temps de jeu en compagnie de Zeghba et Oukidja? On le verra. Pour rappel, Raïs M’Bolhi, en manque de compétition, n’a pas été retenu pour le rassemblement de septembre.

