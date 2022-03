Un mois après le début du conflit en Ukraine, la situation risque de se corser davantage sur le Vieux Continent si l’UE venait à durcir ses sanctions contre la Russie avec, comme perspective, inclure le secteur énergétique russe dans la série de sanctions actuellement en préparation.

Par Hakim Ould Mohamed

Les vingt-sept se réunissent aujourd’hui et demain en sommet dédié à l’examen de la situation en Ukraine et, probablement, de nouvelles sanctions à l’encontre de la Russie. Parallèlement au sommet de l’Union européenne, le président Joe Biden s’est envolé, hier, pour Bruxelles pour des entretiens avec les dirigeants européens sur la crise en Ukraine avec, dans ses valises, des plans pour plus de sanctions contre Moscou. Une visite à Varsovie pour des consultations avec le président polonais Andrzej Duda est également prévue.

De nouvelles sanctions contre la Russie devraient être annoncées, aujourd’hui, par le président américain. Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déclaré, mardi, aux journalistes que Biden assisterait, aujourd’hui, à un sommet d’urgence de l’Otan, rencontrerait les dirigeants du G7 et s’adresserait aux 27 dirigeants de l’Union européenne lors d’une session du Conseil européen. La tension monte ainsi d’un cran avec cette perspective de nouvelles sanctions contre la Russie, lesquelles incluraient cette fois le secteur énergétique russe. C’est une option jusqu’ici incertaine, compte tenu de la forte exposition de l’Union européenne aux hydrocarbures russes et en l’absence d’alternatives au gaz russe. Hier, la Commission européenne a levé une partie du voile sur un plan qui, selon elle, réduirait sa dépendance aux hydrocarbures russes et renforcerait sa sécurité énergétique. Il s’agit d’un plan visant à coordonner des achats communs de gaz au nom des Etats membres de l’UE. Inspirée par les commandes de vaccins anti-Covid, pilotées par la Commission européenne, la stratégie vise à diversifier les sources d’approvisionnement énergétiques de l’UE.

L’UE négocie avec ses principaux fournisseurs de gaz

Pour mettre en œuvre son plan, Bruxelles a annoncé, hier, qu’elle discutait d’ores et déjà avec les principaux pays producteurs de gaz (Norvège, Etats-Unis, Qatar, Algérie). La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a rencontré lundi les patrons de grands groupes énergétiques européens (E.ON, Shell, Vattenfall, Eni, Total Energies…) pour étudier de futures coopérations.

Ce n’est, néanmoins, pas une partie gagnée d’avance, puisque les principaux fournisseurs de l’Union européenne, dont la Norvège, ont annoncé disposer de capacités de production supplémentaires très limitées. Ce n’est pas certain que l’Union européenne puisse mettre à exécution son plan de réduction de sa dépendance aux hydrocarbures russes de si tôt, en raison de la situation de l’amont gazier mondial, souffrant d’un important déficit en investissements.

En attendant de voir quel sort sera réservé à la stratégie européenne en matière d’approvisionnement en gaz, plus la crise ukrainienne dure, plus le risque de récession économique est grand. Les risques de récession étaient déjà élevés avant le conflit en Ukraine et la flambée des prix des matières premières et la perturbation des chaînes d’approvisionnement qui ont suivi ont aggravé les tendances économiques défavorables. Un mois après le déclenchement de la crise ukrainienne, la hausse soudaine du prix du pétrole et le choc des matières premières pourraient être un point de basculement vers la récession, alors que le cycle économique était déjà devenu susceptible de se replier.

Le conflit auquel s’adonnent les Occidentaux et Russes et les sanctions imposées contre Moscou ont intensifié les problèmes de l’économie mondiale en faisant monter en flèche les prix du pétrole et du gaz et en perturbant d’autres chaînes de fabrication et d’approvisionnement alimentaire. La question qui se pose à l’heure actuelle, près d’un mois après le conflit en Ukraine, est celle de savoir si cette crise et les sanctions qui en ont suivies aggraveront davantage les tendances défavorables de l’économie mondiale pour la pousser vers un ralentissement significatif ou même une récession.

Un conflit aux conséquences planétaires

Le conflit s’avère être en tout cas aussi important que les chocs provoqués par l’invasion du Koweït par l’Irak, en 1990, la révolution iranienne, en 1979, et l’embargo arabe sur le pétrole, en 1973, qui ont tous été suivis de récessions. Le choc actuel se propage également via plusieurs canaux simultanément, notamment les systèmes énergétique et alimentaire, les chaînes d’approvisionnement manufacturières, le réseau de fret international et le système de paiement mondial. Le tableau s’assombrit davantage avec les tentatives de la Réserve fédérale américaine et autres grandes banques centrales de réduire l’inflation au moyen de paramétrages monétaires.

Les récessions surviennent généralement lorsque, comme aujourd’hui, il existe une contradiction entre les objectifs politiques, obligeant les banques centrales et les gouvernements à faire un choix inconfortable, en donnant la priorité à d’autres objectifs au détriment de la croissance de la production et de l’emploi. Face à ce panorama mondial des plus défavorables, l’Algérie est exposée à une inflation menaçante en raison de la flambée des cours des biens alimentaires mondiaux, combinée à une forte inflation chez ses pays partenaires. En revanche, l’Algérie, pays exportateurs de pétrole et de gaz, disposant aussi d’un important gisement solaire et potentiel, et non des moindres, en énergies renouvelables, peut tirer profit de cette situation en réorientant ses recettes en devises pour l’accélération de sa transition énergétique et économique. Cela exige, néanmoins, une accélération des réformes structurelles, dont celle du code de l’investissement pour pouvoir profiter pleinement des flux mondiaux d’investissements directs étrangers, en quête de nouveaux relais de croissance en dehors des pays d’origine. <