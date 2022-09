Par Mohamed Touileb

Baghdad Bounedjah n’a plus été appelé en sélection depuis la CAN-2021 ratée au Cameroun. Les performances de l’attaquant, resté muet dans 8 de ses 10 dernières apparitions avec l’Algérie, ne convainquaient plus le sélectionneur Djamel Belmadi. Toutefois, le sociétaire d’Al-Sadd SC semble avoir retrouvé certaines qualités dernièrement. Ainsi, le coach de l’EN a décidé de lui envoyer une pré-convocation pour al date FIFA de septembre.

On ne sait pas s’il va survivre à l’écrémage et être dans la liste finale. Mais on peut affirmer que le coach des Verts pense toujours à lui. Surtout après son début de saison prometteur avec la formation de Doha.

Convocation d’encouragement ou retour en sélection ?

Certes, l’entame d’Al-Sadd SC laisse à désirer dans la Qatar Stars League (QSL). Le club pointe à la 8e place et compte déjà 8 longueurs de retard sur le leader Al-Arabi (15 points). Sur le plan individuel, Bounedjah a disputé l’intégralité des 6 rencontres. Il a des matchs dans les jambes. Par ailleurs, l’ancien pensionnaire de l’ES Sahel a pu signer 3 buts et délivrer 2 passes décisives.

Le retour des sensations chez le 8e meilleur buteur de l’histoire d’«El-Khadra» (22 pions en 53 capes) n’a pas échappé à Belmadi. Désormais, il s’agit de savoir si cette pré-convocation sert simplement à l’encourager à aller de l’avant ou c’est un élément annonciateur de son retour parmi les sélectionnés finaux. On verra cela à l’apparition de la liste pour les deux matchs amicaux, programmées pour le 23 et 27 du mois en cours face à la Guinée et le Nigéria respectivement. C’est le Nouveau stade d’Oran, situé dans ville où Baghdad est né il y a 30 ans, qui abritera ces matchs.

