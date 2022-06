Trois matchs, trois succès et de nouveaux joueurs expérimentés, Djamel Belmadi a tiré

le maximum de la date FIFA de juin. La réaction de ses protégés était attendue après

la désillusion vécue, en mars dernier, contre le Cameroun et l’échec à se qualifier en Coupe du monde 2022 au Qatar. Et on peut penser que les signaux semblent bons pour espérer

un retour de l’EN au premier plan.

Par Mohamed Touileb

Quelque part, la crainte de voir les camarades de Youcef Belaïli sombrer dans les abysses de la contre-performance a été chassée. Cela a commencé avec les deux victoires de rang contre l’Ouganda (2-0) et la Tanzanie (0-2) dans les éliminatoires de la CAN-2023. Ainsi, les « Fennecs » ont pu faire un carton plein pour se placer à la tête du groupe « F » et prendre déjà une option pour se qualifier au tournoi. Et ce, avant la double-confrontation contre le Niger en septembre prochain.



Du temps de jeu pour tout le monde

La prochaine fenêtre internationale pourrait enregistrer des renforts de qualités. Andy Delort devrait être de retour pour renforcer l’attaque alors que le nom de Houssem Aouar circule avec insistance pour densifier un peu plus le milieu de terrain. En tout cas, dimanche contre l’Iran, l’équipe nationale a montré un beau visage face à une sélection qualifiée en Coupe du monde qatarie. Certes, tout n’a pas été parfait, mais, tactiquement, il y avait du bon.

Aussi, Belmadi a pu voir les nouveaux à l’œuvre. Il faut savoir que tous les joueurs convoqués en juin ont eu du temps de jeu. L’exception a concerné Hicham Boudaoui qui était blessé tout au long du regroupement et avec lequel le sélectionneur n’a voulu prendre aucun risque. Surtout qu’il y avait de la qualité dans l’entre-jeu avec les Bennacer, Kadri, Zerrouki ou encore Zorgane. Pour leur part, Zedadka, Hammache et Mandréa ont, eux aussi, pu honorer leur première sélection. Le dernier a eu droit à un match plein.

Chacun des trois portiers a eu droit à une rencontre. Zeghba était dans les bois pour affronter l’Ouganda alors que M’Bolhi était le keeper pour le déplacement à Dar Es Salam pour y croiser le fer avec la Tanzanie. Le niveau était appréciable pour les trois derniers remparts.



Tougaï et Amoura ont brillé

Pour dimanche, la grande satisfaction était certainement le défenseur Tougaï qui a sorti une grosse partie en défense centrale. Touba a aussi confirmé toutes ses qualités lors de cette date FIFA en engrangeant du temps de jeu. Ainsi, il peut prétendre à devenir un cadre lors des années à venir après son entrée en jeu réussie en mars écoulé face au Cameroun.

Par ailleurs, on ne peut pas passer à côté du brillant Amoura qui a fait deux entrées en jeu signant ses deux premiers buts en sélection dont celui de la victoire face aux Iraniens. Le lutin a marqué les esprits en inscrivant deux des 6 points de l’EN sur cette période.

Globalement, on a ressenti que le groupe est toujours soudé. L’âme est toujours là. Et c’est le plus important en attendant la confirmation lors des prochaines sorties. n