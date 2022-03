Dès demain, l’équipe nationale entamera son court stage en Guinée équatoriale pour préparer le match ‘’aller‘’ du dernier tour qualificatif en Coupe du Monde 2022 face au Cameroun à Douala. Ce regroupement se déroulera loin de l’œil des caméras et des médias sur décision du sélectionneur Djamel Belmadi.

Par Mohamed Touileb

L’entraîneur de l’EN n’aime jamais parler de ses plans ou que certaines informations tactiques de haute importance fuitent. D’ailleurs, il n’était pas très content que l’information sur le lieu du regroupement apparaisse dans les médias depuis février.

Besoin de quiétude

et sérénité

La nervosité et la crainte sont palpables à l’approche d’un rendez-vous crucial pour la génération championne d’Afrique et pour son avenir sur le banc d’« El-khadra ». S’il a décidé d’animer une conférence de presse aujourd’hui au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa, le coach des « Verts » ne parlera plus à la presse avant le point de presse médiatique qui précédera le match ‘’retour‘’ au stade Mustapha Tchaker (Blida) le 29 du mois en cours.

Ainsi, en terre équato-guinéenne, aucun organe de presse étatique ou privé ne pourrait filmer les séances d’entraînements ou avoir de déclarations au cours de ce séjour qui sera exclusivement dédié au travail dans le secret le plus total et rien d’autre. A cet effet, la Fédération algérienne de football (FAF) a précisé sur son site officiel qu’« aucune activité médiatique n’est finalement prévue durant le séjour de l’équipe nationale » en Guinée équatoriale. Et ce « en raison du temps très court imparti au stage ». En outre, l’instance mentionne que les camarades d’Islam Slimani auront « besoin de toute la quiétude et la concentration nécessaires pour préparer son match-aller contre le Cameroun ».

Cadre strictement privé

Le staff technique ne veut certainement rien laisser au hasard pour cette sortie loin des bases face au « Lions Indomptables ». Belmadi doit mettre en place un nouveau dispositif pour surprendre les Camerounais. Surtout après la défaillance tactique avérée lors de la CAN-2021 qui a précipité l’élimination dès la phase de poules avec un parcours décevant pour un champion en titre. Terminer avec 1 seul point sur 9 possibles avec la série d’invincibilité arrêtée au bout de 35 matchs étaient de véritables coups durs pour des champions d’Afrique en titre.

Désormais, les protégés de Djamel Belmadi ont une réputation à reconquérir et devront se ressaisir dès ce mois de mars avec une double-confrontation pour le moins capitale pour savoir à quel point la sélection est atteinte. En tout cas, le successeur de Rabah Madjer compte bien prendre le temps pour tout régler dans un cadre strictement privé.

In fine notons que l’avion spécial qui emmènera Riyad Mahrez & cie à Malabo décollera d’Alger avant de desservir Paris (France) où les Dz évoluant en Europe vont se retrouver dès lundi. Le départ vers Douala est prévu pour le 24 du mois soit 24h avant l’explication au stade de Japoma le lendemain à partir de 18h. n