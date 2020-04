Au moment où les organisations syndicales du secteur pointaient du doigt le mutisme de la tutelle, c’est le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a lancé un message aux acteurs de l’Education nationale en rassurant les élèves et leurs parents quant au sort de l’année scolaire en cours, fortement perturbée par le coronavirus qui a mené au gel de l’année scolaire depuis mars.

En effet, dans un message adressé à la nation, vendredi, à l’occasion du mois de Ramadhan 2020, le premier magistrat du pays a affirmé que des dispositions seront prises dans les quelques jours à venir en faveur du secteur de l’Education nationale. Une annonce qui n’a pas manqué de susciter débats et interrogations au sein des acteurs du secteur où les cours du troisième trimestre se poursuivent sur le net et dont le suivi et l’efficacité demeurent diversement appréciés pour l’heure. Sans détenir pour le moment des indications sur la nature des dispositions que devraient entamer les autorités du pays, Boualam Amoura, secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef) estime que l’année scolaire ne devrait pas être perdue entièrement vu ce qui a été accompli durant les deux premiers trimestres. Il écarte, cependant, une possibilité de reprise des cours du troisième trimestre même si un dé-confinement total venait à être décrété prochainement, faisant part dans ce sens de ses craintes des conséquences d’une reprise non réfléchie. A ses yeux, les autorités publiques devraient méditer avant de décider d’une reprise, notamment en raison du manque des moyens de protection. «Sommes-nous en mesure de reprendre les cours avec le manque de bavettes, de test et des produits d’entretien ?», se demande le secrétaire général du Satef, en rappelant qu’un masque qui n’est pas du type FFP2 doit être changé toutes les trois heures. «Il n’est pas envisageable de reprendre les cours dans les conditions actuelles, car le risque de contamination reste majeur», alerte notre interlocuteur. Il propose alors pour la validation pédagogique de comptabiliser les deux trimestres pour le primaire et le collège pour le passage, car 80% des cours étaient assurés et cela ne va pas poser de problème.

Concernant les recalés, Amoura propose de faire une session de rattrapage au mois de septembre. Pour l’examen du bac, le secrétaire général du Satef propose d’organiser la session 2020 en septembre en préparant un plan d’accompagnement pour les élèves durant la période estivale afin qu’ils se préparent au baccalauréat».

«Il n’est pas possible que les élèves passent le bac dans les conditions inédites survenues à cause du nouveau coronavirus. Et le scénario d’un report exceptionnel de cet examen au mois de septembre est le plus judicieux».

Depuis que le confinement a été reconduit jusqu’au 29 du mois en cours, les syndicalistes du corps enseignant rassurent les élèves ainsi que leurs parents, estimant que l’année scolaire est sauvée car 75 à 80% du programme scolaire a été dispensé durant les deux premiers trimestres. n

