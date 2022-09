PAR INES DALI

Les pays africains de la Zone de libre-échange africaine dont l’Algérie fait partie ont avancé dans les négociations pour la mise en œuvre de cette zone, selon le directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Khaled Bouchlaghem, qui considère la pénétration du marché africain une opportunité pour le pays en raison de plusieurs facteurs.

Le continent africain qui représente un marché de centaines de millions de consommateurs suscite l’intérêt du monde entier, l’Europe, les Etats-Unis, le Japon qui a récemment organisé le TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique) en Tunisie et autres. Mais il «devrait d’abord susciter un intérêt interafricain». Et c’est dans ce cadre que «les négociations se poursuivent dans le cadre de la Zone de libre-échange africaine (Zlecaf)» entre les pays concernés, a déclaré, hier, ce responsable sur les ondes de la Radio nationale.

Il a révélé que les efforts pour la mise en œuvre de la Zlecaf sont entrés dans la deuxième phase de négociations, avec une avancée appréciable sur les chapitres de la concurrence et de la propriété intellectuelle, afin de renforcer les échanges interafricains dans divers domaines». La première étape des négociations, a-t-il noté, concernait le marché des services et celui des marchandises. Il reste à définir les règles d’origine après avoir fini l’étape du démantèlement tarifaire, a fait savoir Khaled Bouchlaghem, notant que les réunions qui ont lieu régulièrement au secrétariat de la Zlecaf, à Accra (Ghana), ont avancé en la matière et sont à un taux de 85 à 90%.

Concernant le démantèlement, il a expliqué que celui-ci se fera progressivement sur une durée de cinq ans pour 90% des tarifs douaniers dans le cadre des échanges interafricains, alors que la suppression de 7% des autres tarifs se fera sur une période de 10 ans, alors que les 3% restants ne seront pas soumis aux objectifs de démantèlement des barrières douanières car ils ont trait à des aux produits sensibles.

L’avancée réalisée en matière de négociations pour la deuxième étape est louable, selon le directeur du commerce extérieur, du fait que les efforts et les objectifs s’orientent vers l’économie de la connaissance et les services. Il a indiqué lors de la dernière réunion des ministres africains du Commerce, ceux-ci ont insisté sur «la nécessité d’accélérer le processus de négociation pour entrer effectivement dans le démantèlement douanier, en appliquant les clauses tarifaires pour l’échange d’abord des matières premières entre pays africains sans payer les droits de douane», ce qui contribuera, ont-ils affirmé, à «rendre concurrentiel le produit africain qui pourra, ainsi, être vendu à des prix raisonnables en Afrique et sur les marchés étrangers également».

A la question de savoir comment notre pays compte-t-il s’organiser en matière de protection du marché contre d’éventuelles importations de produits non conformes, le directeur du commerce extérieur a indiqué que «l’Algérie est membre d’autres organisations de protection des consommateurs», soulignant «le grand intérêt porté par les différents services responsables à assurer la sécurité des produits commercialisés chez nous».

L’Algérie qui aspire à augmenter ses exportations hors hydrocarbures, a-t-il souligné, mise énormément sur le marché africain, notamment dans le cadre de la Zlecaf. De grandes opportunités s’offrent, ainsi, aux opérateurs algériens d’exporter leurs produits vers le continent, selon le même responsable, qui a ajouté que durant les foires et expositions, «la qualité et la concurrence du produit algérien ont été mis en valeur», notamment «au Sénégal et en Afrique du Sud où l’Algérie a obtenu un prix pour ses produits concurrentiels».

La mise en œuvre de la Zlecaf va, en outre, «renforcer l’orientation des investisseurs mondiaux vers le continent, et l’intérêt des opérateurs économiques pour les marchés africains», a estimé M. Bouchlaghem. n

