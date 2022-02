Le délai de dépôt des déclarations pour les contribuables ne relevant plus du régime de l’IFU, en vertu de la loi de finances 2022, a été reporté au 20 avril prochain, a annoncé dimanche la Direction générale des Impôts (DGI) dans un communiqué. «Afin de permettre à cette catégorie de contribuables d’accomplir leurs obligations fiscales dans les meilleurs conditions, il a été décidé, à titre exceptionnel, de différer la souscription du bordereau avis de versement des droits au comptant (Déclaration série G n 50) au titre des mois de janvier, de février et de mars 2022 et le paiement des droits y relatifs, au mois d’avril 2022 (au plus tard le 20), soit la souscription d’une seule déclaration au titre du premier trimestre 2022», est-il indiqué dans le communiqué. La DGI souligne également que les dossiers fiscaux des contribuables ne relevant plus du régime de l’IFU feront l’objet d’un transfert vers les services gestionnaires dont ils relèveront désormais.

Articles similaires