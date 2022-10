Après de nombreuses tractations pour trouver un domicile, la rencontre amicale entre l’équipe nationale et son homologue suédoise se tiendra finalement à la date évoquée initialement, soit le 19 novembre à venir, en… Suède. Au stade Eleda à Malmö plus précisément. Les « Fennecs » devront donc se rendre en Europe après le premier match amical de novembre qui devrait les opposer à l’Afrique du Sud le 16 du même mois.

Par Mohamed Touileb

Suédois et Algériens se retrouveront donc pour la cinquième fois de leur histoire. Et ça sera toujours en amical avec un bilan qui n’est clairement pas en faveur des nôtres. En effet, «El-Khadra» n’a jamais gagné et présente une copie de 3 défaites et 1 nul.

Premier adversaire européen de Belmadi

Par ailleurs, ce duel sera inédit sous l’ère de Djamel Belmadi. En effet, en 49 matchs sur le banc de l’EN, le sélectionneur ne s’est jamais mesuré à une sélection européenne. On ne sait donc clairement pas comment ses protégés vont se comporter contre un adversaire qui allie technique et puissance ainsi qu’une rigueur tactique. Et ce, même si on ne le compte pas parmi les 32 nations qualifiées pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pour revenir à ce duel algéro-suédois, il devait -dans un premier temps- se tenir en France. Le stade Orange Vélodrome de Marseille était pré-désigné pour être le lieu de cette explication. Toutefois, l’exploitation de l’enceinte n’était pas possible selon les autorités locales. Par la suite, l’organisateur du match s’est rabattu sur l’antre du Havre AC avant d’essuyer un autre refus. A chaque fois, c’est le manque de garanties sur le plan sécuritaire qui a empêché l’obtention de l’accord des autorités françaises.

Finalement, c’est Malmö qui sera le théâtre de cette affiche amicale. C’est sur les mêmes lieux qu’un certain Zlatan Ibrahimovic a fait ses débuts en professionnel. Le géant suédois ne sera pas présent pour ce rendez-vous auquel Ismaël Bennacer devrait prendre part. L’attaquant est toujours blessé et en pleine convalescence.



Test important

Concernant l’horaire de la partie et la retransmission, le coup d’envoi sera donné à 20H30 et le match sera diffusé sur le Programme national. Trois jours plus tôt, les camarades de Riyad Mahrez auront un test contre l’Afrique du Sud.

Ce sera, selon une source crédible, le premier sparring-partner des « Verts » pour la prochaine fenêtre internationale. On attendra la confirmation de la Fédération algérienne de football (FAF) qui a, pour l’instant, officialisé uniquement le duel face aux « Blågult » (Bleu et Jaune).

Pour clore, notons que les « Fennecs » restent sur 5 succès de suite en autant de rencontres depuis leur élimination dramatique, survenue le 29 mars dernier au stade Mustapha-Tchaker face au Cameroun, dans la course à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les deux prochains examens amicaux seront importants pour en savoir un peu plus sur l’état de santé de notre sélection.

M. T.