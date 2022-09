Il était prévu qu’il soit l’un des renforts binationaux annoncés par Djamel Belmadi. Finalement, Yacine Adli ne sera pas là pour la prochaine date FIFA avec l’équipe nationale d’Algérie. Le pensionnaire de l’AC Milan préfère « ajourner » sa venue en sélection. Et il a ses raisons.

Par Mohamed Touileb

L’accord verbal pour la venue a été donné par le joueur. D’où la démarche de Belmadi d’annoncer des arrivées imminentes de certains joueurs ayant la double nationalité. Rappelez-vous : le driver des « Fennecs » avait déclaré en juin dernier que « les jalons se sont posés il y a très longtemps, il y a des discussions qui ont été faites il y a 4 ans, avec certains joueurs, ça évolue, et pour l’intérêt de l’EN, je n’ai jamais voulu mettre en avant ces discussions, pour éviter les pressions ».



Le club d’abord, l’EN ensuite

Dans la foulée, il affirmait qu’« on est en train de récolter les fruits, les joueurs ne sont pas encore là mais les discussions se précisent, et tendent vers des décisions qui nous arrangeront qui iront dans ce sens, et ils nous rejoindront à terme, en septembre ou en mars ». Selon nos informations, les échanges se sont concrétisés avec Yacine Adli et Houssem Aouar pour venir renforcer le milieu de terrain des « Verts ». Cependant, il est désormais peu envisageable qu’ils soient là dès septembre. Leur convocation sera, au plus tôt, pour mars prochain. Si Aouar est resté prisonnier à l’Olympique Lyonnais alors qu’il était donné sur le départ lors du mercato estival, Adli se voit confronté à une rude concurrence chez les Milanais où il a du mal à se faire de la place. A partir de là, le milieu de terrain de 22 ans a informé Belmadi qu’il préfère d’abord se concentrer sur le club et convaincre Stefano Pioli puis rejoindre l’EN avec un statut plus épais.



Belmadi « fâché » mais…

Très convaincant lors des matchs d’intersaison avec 1 but et 4 passes décisives en 5 apparitions, Adli avait fasciné. La doublette avec Ismaël Bennacer faisait déjà rêver les Algériens. Surtout que son envie de porter la tunique d’« El-Khadra » se précisait. Comprenez donc que le fait de devoir patienter pour le voir représenter l’Algérie peut frustrer certains. En tout cas, selon des indsciretions, Belmadi n’a pas vraiment aimé ce « rebondissement ». Il a toujours considéré la réticence comme un manque de sincérité dans les démarches. Est-ce que cela le dissuadera de faire appel à Adli sur le court terme ? On ne l’espère pas. L’impulsivité du sélectionneur national lui a souvent porté préjudice. On pense notamment à l’affaire Delort et l’ampleur qu’elle avait prise pour, au final, finir par faire part de son intention de le réintégrer. La patience est de mise dans ce genre de dossiers extrêmement sensibles.