L’Algérie disputera le Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-2022) sur ces terres entre le 13 janvier et le 04 février à venir. Le tournoi arrive à grands pas et Madjid Bougherra, sélectionneur des A’, a déjà mis un plan de préparation en place. Cela commencera par un stage dès septembre prochain à l’occasion de la date FIFA. Mais avant de tout finaliser, il attend la fin des éliminatoires pour connaître les sélections qualifiées pour la compétition continentale.

Par Mohamed Touileb

Alors qu’une éventuelle annulation du regroupement de septembre pour l’EN A’ a été évoquée, On s’est renseignés pour en savoir un peu plus sur cette hypothèse. Ainsi, une source digne de foi nous assure que Madjid Bougherra a pris, avec son staff, toutes les dispositions afin de préparer la messe africaine dans des circonstances optimales. Et la date de septembre figure, bel et bien, dans son agenda de regroupement.



La FAF a déjà anticipé

Il faut savoir que l’instant, il n’y a que trois sélections qui sont assurées de disputer le CHAN-2022. Il s’agit de l’Algérie (pays organisateur), le Maroc et la Libye. Et pour finaliser définitivement son programme de préparation, le chef de la barre technique de l’équipe nationale des locaux attendrait de connaître quelles seront les 15 autres équipes qui viendront compléter le tableau final de la compétition. C’est à partir de là que Bougherra et son équipe auront une idée plus précise sur le menu des deux confrontations amicales pour ce mois. En tout cas, du côté de l’instance fédérale, on a pris les devants. Notre source nous assure que la FAF a « déjà envoyé 15 invitations pour anticiper. Mais on attend de savoir qui sera qualifié. Après, pour chaque stage, on choisira les sparring-partners sachant que tout le monde souhaite venir faire un amical ici en Algérie ».



Interférences avec le stage de A

Compte tenu du calendrier, les protégés de Bougherra se réuniront à la même période avec ceux Djamel Belmadi qui seront en regroupement à la même date FIFA. Pour autant, il n’y aura pas d’interférence dans la programmation puisque les A’ joueront 24 heures avant ou après les A. Par ailleurs, pour l’aspect domiciliation, un problème se pose. En effet, le Nouveau stade d’Oran va accueillir les deux affiches face à la Guinée (23 septembre) et le Nigéria (27 septembre) d’Ismaël Bennacer & cie.

Pour leur part, « Bouggy » et ses poulains devraient se produire soit au stade 5 juillet 1962 (Alger) où dans l’enceinte de Mustapha Tchaker (Blida). Depuis qu’il a pris les rênes des A’, Bougherra a dirigé 15 rencontres pour un bilan de 11 victoires, 3 nuls et 1 défaite. A l’approche de la CHAN-2022, l’ancien coach d’Al-Fujaïrah devra arrêter un groupe bien défini pour optimiser les automatismes. Le départ de plusieurs éléments vers l’Europe à l’instar de Ghacha, Messaoudi, Amoura et d’autres a quelque peu brouillé ses plans pour avoir une sélection stable sur le plan de la composante.