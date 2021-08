L’équipe nationale des locaux (A’) est à nouveau active pour la fin de ce mois avec deux rencontres amicales contre la Syrie et le Burundi. Pour ces duels, prévus respectivement les 26 et 29 du mois en cours à Doha (Qatar), Madjid Bougherra

a fait appel à 26 joueurs qui rejoignent la capitale qatarie dès aujourd’hui.

Par Mohamed Touileb

Le 17 juin dernier, l’EN A’ a infligé une correction (5-1) au Libéria au Nouveau stade d’Oran. Un peu plus de deux mois après, Madjid Bougherra retrouvera ses joueurs mais le groupe a changé. Deux éléments qui ont brillé lors de la première sortie, à savoir Mohamed El Amine Amoura et Houssam Eddine Ghacha, ne peuvent plus être sélectionnés.



La vie sans Ghacha et Amoura

En effet, les deux ex-sétifiens ont signé en Europe, au FC Lugano (Suisse) et Antalyaspor (Turquie) dans l’ordre. Pour rappel, le premier nommé avait planté un quadruplé contre les Libériens alors que son compère avait réalisé 3 passes décisives. C’est pour dire que le sélectionneur Bougherra devra découvrir de nouvelles forces de frappe pour l’avenir. Surtout que l’EN A’ prendra part à la Coupe arabe des nations FIFA programmée entre le 30 novembre et le 18 septembre 2021. Dans cette compétition, l’Algérie participera avec sa seconde sélection. Toutefois, il est prévu que des éléments évoluant dans les championnats du Golfe à l’instar de Belaïli et Bounedjah viendront éventuellement renforcer l’effectif. Surtout que lors de cette période, les championnats locaux seront mis en stand by.

Pour revenir à la liste de «Bouggy», dont le staff technique s’est renforcé avec les deux anciens internationaux Mohamed Benhamou et Djamel Mesbah, on soulignera qu’il a fait appel à 3 joueurs qui jouent en Tunisie. Il s’agit de Laoufi, Benayadaet Boutmene pensionnaire de l’ES Sahel. Aussi, on notera la présence de 6 sociétaires de la JS Kabylie, club le plus représenté dans cette liste. Derrière, le CR Belouizdad, nouveau champion d’Algérie, a vu 5 de ses éléments être retenu pour les explications contre les Syriens et Burundais.



Construire avec un effectif à variables

Il faut savoir que les plans de Bougherra auraient pu être perturbés si le Chabab n’avait pas acté son sacre en championnat samedi soir. Le fait d’avoir pu plier le sort de la compétition domestique et qu’il n’y ait plus d’enjeux pour le « Top 3 » ont permis à l’ancien défenseur central des Fennecs d’établir sa liste et se rendre au Qatar avec le meilleur effectif qui soit.

L’objectif des deux sorties amicales sera d’essayer de mettre quelque chose en place. Cela paraît délicat quand on considère que des gars comme l’attaquant Messaoudi (JS Saoura) peuvent partir à n’importe quel moment vers une équipe extra-continentale. Malgré cela, Bougherra devra composer avec cette variable permanente afin de trouver l’équilibre et la constance requises pour la performance. n

Liste des 26 joueurs convoqués :

Gardiens de but : Gaya Merbah (CR Belouizdad), Oussama Benbot (USM Alger), Zakaria Saidi (JS Saoura)

Défenseurs : Youcef Laouafi (ES Sahel/ Tunisie), Hocine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Aymen Bougerra (Paradou AC), Abdelhak Debbari (ES Sétif), Chouaib Keddad (CR Belouizdad), Moued Haddad (MC Alger), Nabil Lamara (MC Alger puis le Club Africain/ Tunisie), Ahmed Ait Abdesslam (CR Belouizdad)

Milieux de terrain : Zakaria Draoui (CR Belouizdad), Imad-Eddine Mrezigue (CR Belouizdad), Chouaib Debbih (AS Ain Mlila), Aziz Benabdi (JS Kabylie), Ahmed Kendouci (ESS), Billel Benhamouda (USM Alger), Koceila Boualia (JS Kabylie), Juba Oukaci (JS Kabylie)

Attaquants : Mohamed Islam Belkheir (CR Belouizdad), Zinédine Boutmene (ES Sahel), Billel Messaoudi (JS Saoura), Réda Bensayeh (JS Kabylie), Adel Boulbina (Paradou AC), Abderrahim Deghmoum (ES Sétif), Merouane Zerrouki (Paradou AC).