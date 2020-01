Alors que le plan d’action retenu par l’Agence de wilaya de l’emploi (Awem) pour l’année 2020 prévoit un total de 6 100 placements classiques, 120 ateliers TRE, 1 150 prospections pour la collecte de l’offre et 6 actions de communication, les services de la même structure font état de 5 822 placements concrétisés en 2019 contre 5 212 en 2018, soit une évolution de l’ordre de 11,70%.

Ces informations ont été communiquées lors de la conférence de presse ayant trait au bilan de l’emploi de l’année 2019, animée par le directeur de la section de wilaya de l’emploi d’Oum El Bouaghi, au siège de la section de l’emploi du chef-lieu de wilaya, en présence du directeur de wilaya de l’emploi et des responsables des structures de l’emploi de Aïn Beïda, Meskiana, Aïn Mlila, Oum El Bouaghi.

Dans ce sillage, les services de la section de wilaya de l’emploi ont fait part de pas moins de 2 808 travailleurs ayant exercé 8 ans et plus dans le cadre du DAIP, concernés par l’opération d’intégration finale dans les postes de travail où ils exercent. Les travailleurs en question se répartissent comme suits 1 026 dans le secteur de l’administration (ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire), venant en pôle position suivi par l’Education nationale avec 725 postes, la Jeunesse et les Sports 422 postes et la Santé 190 postes.

En matière de demandes d’emploi les mêmes services font part de 28 604 postes disponibles en 2019 répartis en 9 507 à Oum El Bouaghi, 7 821 à Aïn Beïda, 8 521 à Aïn M’lila et 2 755 à Meskiana contre 26 968 postes en 2018, soit une évolution de l’ordre de 06,07%.

Un total de 44 298 demandes d’emploi ont été comptabilisées en 2019, contre 42 692 en 2018, soit une évolution de 03,63%, et pas moins de 10 600 demandes d’emploi ont fait l’objet de renouvellement durant l’année 2019. La même source fait aussi état de 35 330 demandes d’emploi annulées à cause du non suivi de la part des concernés. Enfin les mêmes services sont parvenus à concrétiser 5 822 placements en 2019, soit une évolution de l’ordre de 11,70%, par rapport à 2018 où il a été comptabilisé 5 212 placements.K. M.

