Un nouveau Coworking Space vient d’ouvrir ses portes à Alger. L’entreprise spécialisée dans le e-recrutement Emploi Partner a annoncé, hier, le lancement de son espace de coworking «Workyzz». Un espace d’accueil et d’accompagnement destiné à la fois aux porteurs de projets, start-uppeurs, free lancers ou même société étrangère souhaitant prospecter en Algérie.

Selon Sid-Ahmed Zerouki, Directeur général de l’entreprise Emploi Partner, Workyzz offre un environnement idéal pour les jeunes afin de développer leurs activités. «Cet espace est lancé dans le but d’accueillir et d’accompagner des entreprises et porteurs de projets dans leur différentes missions professionnelles», souligne Sid-Ahmed Zerouki. A travers la plateforme éponyme «Workyzz», plusieurs outils sont proposés pour mener à bien leur business. Il permet également de rompre l’isolement et faire des rencontres professionnelles et favoriser l’échange. Ces avantages permettent de créer un environnement favorable pour le développement et la croissance de l’entreprise. Il indique que le monde du travail a connu, ces dernières années, beaucoup de changements, notamment depuis le début de la pandémie de coronavirus. «Les changements organisationnels dans le monde du travail, depuis le début de la pandémie, n’ont pas échappé aux experts d’Emploi Partner. L’espace de coworking «Workyzz», avec les solutions qu’il propose, s’inscrit dans le cadre de ces nouveaux usages professionnels. Via ce nouvel investissement, Emploi Partner a voulu mettre à la disposition des coworkers des outils d’accompagnement qui leur permettront une meilleure maîtrise de leur projet entrepreneurial.

Il y a lieu de préciser qu’Emploi Partner est une entreprise de e-recrutement, créée il y a plus de 10 ans. Elle oeuvre à rendre la recherche d’emploi et le recrutement efficaces en connectant la bonne compétence au poste adéquat. Son Coworking Space aspire à évoluer dans le temps en proposant constamment des solutions innovantes et efficaces, précise le communiqué. <

