Disparu depuis quatre jours, un enfant de 12 ans a été retrouvé assassiné, samedi après-midi, dans une maison abandonnée dans la cité Anekouf, sud-est de la wilaya de Tamanrasset.

Abdelkader Lasrir, sorti pour faire quelques achats n’est pas revenu depuis. Il a été vu pour la dernière fois mardi 25 août vers 16H, près de chez lui a là cité Anekouf. Depuis, aucun signe de vie. Samedi après-midi, son corps sans vie a été retrouvé dans une vieille bâtisse abandonnée Et, selon les témoignages, il aurait été retrouvé les mains ligotées et des marques de violence sur le corps.

Le père de la victime, rappelons-le, avait sollicité dans une vidéo publiée vendredi, sur une chaîne YouTube d’information locale, les services de sécurité et les autorités pour l’aider à retrouver son fils. Mais vainement puisque l’enfant a été retrouvé mort. Une enquête a été diligentée à pour déterminer les causes de la mort.

Les habitants de la ville de Tamanrasset, sous le choc, ont exprimé leur colère à travers les réseaux sociaux et ont appelé à la restitution de l’application de la peine de mort afin de mettre fin aux kidnappeurs et assassins des enfants. Un phénomène qui prend de l’ampleur dans la société. Plusieurs enfants sont portés disparus ces derniers temps, marquant le retour effrayant des cas de kidnapping de mineurs comme le petit Anis, disparu depuis le mois de mars dernier et qui n’a pas encore été retrouvé. n

