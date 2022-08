Il est question d’organiser ce match depuis 2019. Mais, jusque-là, la partie n’a pas pu se tenir en raison de nombreuses entraves. Un duel Algérie – France en amical intéresse fortement le président de la France, Emmanuel Macron. En effet, en marge de sa visite au cimetière européen de Saint-Eugène à Alger vendredi, le chef de l’Etat a estimé que cette rencontre pourrait « aider à conjurer le passé ». Un jugement (beaucoup trop ?) optimiste quand on connaît la charge émotionnelle que cette confrontation engendre et toutes les hostilités qui peuvent en découler. Décryptage.

Par Mohamed Touileb

La carte de réconciliation peut aussi passer par le sport comme l’explique le successeur de François Hollande. De ce fait, il rappelle que « le sport doit réconcilier » et pense qu’un match entre l’Algérie et la France « serait une bonne chose pour conjurer le passé ». Et pour prouver le sérieux de la démarche, Macron comptait « en parler avec le président (Abdelmadjid Tebboune) et ses équipes. Ce n’est pas à moi de me prononcer, et puis ça dépendra aussi du hasard des compétitions à venir, pour certaines, je nous le souhaite ».

Le Graët est conscient du risque

En juin 2021, Noël Le Graët avait indiqué qu’il a « toujours envie de le faire, mais c’est la politique qui m’empêche de le faire » non sans ajouter que « ce n’est pas la France, c’est l’Algérie… Parce que moi, je souhaite aller là-bas. Jouer le match ici, on peut le faire, ils viendraient. Mais j’aimerais bien aller là-bas parce que ça fait quand même cinquante ans… C’est le seul pays du monde qu’on ne peut pas rencontrer ». Le patron du foot français sait que cette confrontation a ses spécificités car il n’est jamais facile de dissocier l’Histoire du football. Il faut aussi savoir que les deux sélections nationales avaient des calendriers officiels à respecter entre Championnats d’Europe des nations (EURO) et Coupe d’Afrique des nations (CAN) ainsi que les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 à disputer. C’est pour cela que Macron note que « ce n’est pas à moi de me prononcer, et puis ça dépendra aussi du hasard des compétitions à venir » non sans mentionner que « la culture, comme je l’évoquais hier dans la conférence de presse, et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble, alors parfois on peut s’affronter, mais on s’affronte amicalement ».



Un match sans tensions relève du miracle

En l’état actuel des choses, il ne sera pas évident que ce « game » puisse se jouer sans faire de vagues. Il n’y a qu’à voir le comportement des supporters Dz lors du dernier match entre nos U18 et leurs homologues français lors des Jeux Méditerranéens d’Oran. On était dans la même atmosphère que le match amical tenu le 06 octobre 2001 au stade Saint-Denis, l’hymne français a été copieusement sifflé et le terrain envahi obligeant l’arbitre à siffler la fin prématurément à la 76e. Et cela risque de se reproduire.

« On a l’impression que la France ne pourra jamais rencontrer l’Algérie, mais moi j’en ai tellement envie. Ce sont pratiquement les deux seuls pays qui ne peuvent pas se rencontrer, alors qu’il existe un réel attachement », avait regretté Le Graët qui sait quel genre d’ambiance il peut y avoir en Algérie.

Le fameux match d’octobre 2001 s’est arrêté à 4 buts à 1 pour les camarades de Zinédine Zidane et le seul but côté Dz portait la griffe de… Djamel Belmadi, actuel sélectionneur de l’EN, d’un sublime coup franc. L’indignation des officiels français était forte face à l’ambiance toxique dans l’enceinte parisienne. Courir le risque de programmer un nouveau duel entre les

« Verts » et les « Bleus », alors que le passif colonial n’aura pas été définitivement purgé, n’est pas la meilleure idée qui soit. n