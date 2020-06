Les éléments de la sûreté de daïra d’Ain Mrane (45 km au Nord-ouest de Chlef) ont démantelé un réseau national spécialisé dans l’organisation d’opérations d’émigration clandestine, avec l’arrestation de six personnes, a-t-on appris, dimanche, auprès de la cellule de communication et d’information de la sûreté de wilaya. «Dans le cadre des efforts de lutte contre le phénomène de l’émigration clandestine, un réseau national de passeurs clandestins a été démantelé par les services de la sûreté de daïra d’Ain Mrane, avec l’arrestation de six individus «, a indiqué à l’APS, le chargé de la communication auprès de ce corps sécuritaire, le commissaire de police Cherif Ankoud. Ajoutant que l’opération a été réalisée grâce à des informations parvenues aux services suscités, portant sur un groupe d’individus organisant des opérations d’émigration clandestine, à partir des plages de Tlemcen. Les investigations menées à ce propos, ont permis, est-il précisé, «l’identification de la tête pensante du réseau, et de cinq de ses complices, originaires des wilayas de Chlef et Tlemcen, tous arrêtés et transférés au siège de la brigade pour la poursuite de l’enquête «, est-il signalé de même source. Les six suspects, âgés entre 25 à 44 ans, ont été présentés devant le tribunal de Boukadir( 25 km à l’ouest de Chlef ) pour les chefs d’inculpation de «constitution d’une association de malfaiteurs dans le but d’un trafic illicite de migrants clandestins «. Le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt à l’encontre de quatre parmi eux, au moment ou les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire, a -t-on conclu.

