Un réseau de passeurs spécialisé dans l’émigration clandestine a été démantelé par les services de sécurité à Kadiria (Ouest de Bouira), a-t-on appris lundi auprès des services de la Sûreté de wilaya. Ce réseau de trois individus sévissait à Kadiria et organisait, à partir des côtes algéroises, des traversées maritimes clandestines au profit de personnes désirant quitter le territoire national illégalement vers l’Espagne et la France à bord d’embarcations de fortune, a-t-on précisé. «L’opération de démantèlement du réseau a été menée par la brigade mobile de la Police judiciaire de Kadiria, suite à une plainte déposée par un jeune escroqué par les membres de ce réseau de criminel», a expliqué à la presse le chargé de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Samir Toutah. «Ce réseau proposait des traversées en mer au profit de candidats à l’émigration clandestine via le littoral d’Alger pour rejoindre la rive nord de la méditerranée», selon la même source. Après une enquête minutieuse, les éléments de la BMPJ ont réussi à identifier les membres de ce réseau avant de les arrêter pour «organisation de traversées maritimes illégales et périlleuses pour les candidats à l’émigration clandestine», a indiqué le chargé de communication de la sûreté de wilaya. «Les trois mis en cause dans cette affaire ont été arrêtés et présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria (Ouest de Bouira)», a indiqué le commissaire Toutah.

A Oran, les services de police de la sûreté de daïra d’Aïn El Turck (Oran) ont réussi à démanteler un réseau composé de quatre individus, qui s’apprêtaient à opérer une traversée clandestine par mer, a-t-on appris lundi de la direction de la sûreté de wilaya. L’arrestation des suspects a eu lieu sur la base d’informations confirmées parvenues aux services de police, selon lesquelles une bande criminelle était sur le point d’organiser une traversée clandestine par mer à partir d’une plage de la corniche oranaise, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté. Les services de police ont ouvert une enquête, qui s’est soldée par l’identification, la localisation des membres de ce réseau et leur arrestation en flagrant délit, sur le point de lancer le départ de cette traversée, selon la même source, qui a fait savoir que les policiers ont saisi plusieurs armes blanches prohibées, trois jerricans de carburant de 20 litres chacun et une embarcation de 6 mètres dotée de moteur. Une procédure judiciaire a été engagée contre les membres de ce réseau, qui seront traduits ultérieurement devant la justice sous les chefs d’inculpation de formation d’une bande de trafic d’êtres humains et d’organisation de traversée clandestine par mer, entre autres, selon la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

