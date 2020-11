Les services de la Gendarmerie nationale à Oran ont démantelé un réseau de passeurs composé de 10 individus, qui organisaient des traversées en mer pour des candidats à l’émigration clandestine, a-t-on appris mercredi auprès ce corps sécuritaire. Les 10 individus issus de différentes régions du pays étaient spécialisés dans l’organisation de traversées en mer pour des candidats à l’émigration clandestine en contrepartie d’argent , a indiqué la même source. L’opération s’est soldée par la saisie d’une embarcation pneumatique dotée d’un moteur, de deux motocycles, de sommes d’argent (plus de 3 millions DA et 215 euros), 8 jerricans de gasoil et un appareil de positionnement par satellite (GPS), a-t-on ajouté de même source.

