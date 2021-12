Les éléments de la gendarmerie nationale d’Annaba sont parvenus à démanteler un réseau criminel composé de sept (7) individus spécialisés dans l’organisation de traversées clandestines par mer, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps constitué. Le réseau a été démantelé à la faveur d’investigations faisant suite à des informations provenant à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale relatives à des préparatifs de traversées clandestines, organisées par les membres de ce réseau à partir des plages de la wilaya d’Annaba, a précisé le communiqué. Les membres de ce réseau, dont l’âge oscille entre 24 et 40 ans, sont issus des wilayas d’Annaba et Guelma, a souligné le même document, indiquant que l’opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, a permis la saisie de 2 embarcations, 2 moteurs et 2 véhicules en plus du matériel utilisé pour les traversées clandestines par mer, a-t-on ajouté. Les mis en cause seront présentés devant les instances judiciaires compétentes pour «immigration clandestine par mer», selon la même source. A Mostaganem, la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sûreté a procédé également à l’arrestation d’un organisateur de traversées clandestines par mer. L’opération a eu lieu après que les services de la sûreté de la wilaya de Djanet aient repéré une publication sur facebook faisant état de l’organisation d’une traversée clandestine par mer à partir des plages de Mostaganem. Après avoir avisé le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, la brigade a entamé ses investigations qui ont abouti à l’identification du détenteur du compte électronique et son numéro de téléphone, précise-t-on de même source. Lors de l’enquête, le suspect arrêté a reconnu que le numéro de téléphone lui appartenait et que le compte électronique sur facebook appartenait à un de ses proches, avant que ce dernier ait reconnu devant les enquêteurs tous les faits qui lui sont reprochés. Accusé du délit de préparation d’une sortie illégale du territoire, une procédure judiciaire a été entamée contre le suspect, âgé de 18 ans, qui a été présenté devant le parquet du tribunal de Mostaganem. Il a fait l’objet d’une citation directe pour comparaitre devant le tribunal, a-t-on indiqué.

