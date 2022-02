Les services de police de Mostaganem ont réussi à mettre fin aux agissements d’un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer, a-t-on appris mardi auprès de la sûreté de wilaya. L’opération a été menée par la section de lutte contre le trafic de migrants suite à l’exploitation d’une information selon laquelle le chef d’un réseau préparait une traversée clandestine à partir de plages de la wilaya de Mostaganem, a-t-on indiqué dans un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya dont une copie a été remise à l’APS. Après avoir avisé le procureur de la République territorialement compétent, la police judiciaire a ouvert une enquête qui s’est soldée par l’arrestation de quatre individus, dont le principal suspect, et l’identification de trois autres mis en cause actuellement en état de fuite, selon la même source. Cinq personnes ont été victimes des agissements criminels de ce réseau, dont deux ayant déposé plainte auprès des services de sécurité après avoir été délestées d’une somme de 1 million et 16.000 dinars. L’un des suspects avait pour mission d’attirer des candidats à l’émigration clandestine en utilisant les réseaux sociaux, dans lesquels il publiait des photos d’une embarcation rapide au niveau d’un port de pêche et de plaisance de Mostaganem, ont fait ressortir les investigations. L’embarcation a été saisie, ainsi qu’une voiture utilisée dans le transport des membres du réseau, a-t-on ajouté. Pour organisation de sortie illégale du territoire national, une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des 4 mis en cause, qui ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a déféré l’affaire au juge d’instruction ayant ordonné, à son tour, de placer le suspect principal en détention préventive et d’accorder la liberté provisoire aux autres individus arrêtés en attendant les conclusions de l’enquête.

Articles similaires