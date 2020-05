Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire a démenti « catégoriquement » une information relayée par un journal (sans citer le titre) sur des émeutes survenues dans la wilaya d’Annaba, assurant qu’un « calme total règne » dans la wilaya, indique un communiqué du ministère rendu public samedi. « Suite à un article paru dans un quotidien dans son numéro de ce samedi 23 mai 2020, intitulé -Nuit d’émeutes à Annaba- illustré par des photos, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire dément catégoriquement ce qui a été rapporté par ce journal et affirme que ces informations sont erronées et sans fondement, un calme total régnant dans la wilaya« , précise-t-on dans le communiqué. « Concernant l’incident survenu le mercredi 20 mai 2020, un communiqué explicatif a été immédiatement rendu public par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)« , a indiqué la même source, ajoutant que « l’affaire en question est traitée par les services judiciaires compétents« .

