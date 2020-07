Quatre ans après son départ du FC Séville, Unai Emery est tout proche de retrouver un banc en Espagne. Selon les informations de la presse espagnole, l’ex-technicien du PSG aurait déjà trouvé un pré-accord avec Villarreal depuis début mars, lorsque «le sous-marin jaune» a été sorti en quarts de finale de la Coupe du Roi par un club de D2, Mirandés (2-4). L’arrêt de la Liga, à cause de la pandémie de Covid-19, avait finalement permis à Javier Calleja de conserver son poste.

Une pause qui a profité à Villarreal, auteur d’une très belle remontée au classement depuis mi-juin. Sept succès, un match nul et trois défaites plus tard, «le sous-marin jaune» se retrouve donc à la cinquième place de Liga et donc qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Une compétition qu’Unai Emery connaît bien pour l’avoir remportée à trois reprises, lorsqu’il entraînait le FC Séville, entre 2014 et 2016.

