Unai Emery est un homme libre. A la parole libre également. L’ancien entraîneur d’Arsenal, qui espère retrouver un poste en Espagne, s’est longuement confié à nos collègues d’Eurosport Espagne dans l’émission «Confinados». Et a pris le temps d’évoquer le cas de Neymar, son ancien joueur au PSG lors de la saison 2017-2018.

«Neymar ? Son style de vie est celui d’une star, a d’abord expliqué l’Espagnol. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent le concernant cependant. Il a un énorme cœur et ça il faut le comprendre». Forcément frustré par la blessure de sa star avant d’affronter le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions, Emery a admis que cela avait été un «honneur» de coacher le Brésilien. Car, selon lui, on ne trouve pas mieux sur la planète foot.

«Je crois qu’il y a Messi, Cristiano et juste après Neymar, a-t-il poursuivi. Après peuvent éventuellement arriver d’autres joueurs dans la conversation comme Mbappé ou Salah. Mais, pour moi, c’est son heure. Il faut qu’il en prenne conscience, qu’ils en prennent conscience et qu’il trouve le chemin».

Articles similaires