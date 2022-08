Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a laissé entendre, dimanche, que l’Algérie pourrait adhérer bientôt aux BRICS, un groupe que forment le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Le chef de l’Etat, s’exprimant, dimanche, lors de sa rencontre périodique avec les représentants des médias nationaux, a assuré que l’Algérie satisfaisait, en grande partie, aux conditions d’adhésion aux BRICS.

Par Hakim Ould Mohamed

«L’adhésion au groupe BRICS est tributaire de conditions économiques auxquelles l’Algérie satisfait en grande partie», a souligné le Président Tebboune. A la question de savoir si l’Algérie nourrissait l’ambition d’adhérer à ce groupe, le chef de l’Etat a indiqué que «cela est envisageable, mais n’anticipons pas. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura de bonnes nouvelles». Soulignant, dans la foulée, que «l’Algérie s’intéresse aux BRICS en ce qu’ils constituent une puissance économique et politique». «L’adhésion à ce groupe mettrait l’Algérie, pays pionnier du non-alignement, à l’abri des tiraillements entre les deux pôles», a-t-il ajouté.

En juin dernier, le Président de la République a participé par visioconférence au sommet des BRICS, où il avait plaidé en faveur d’une «impérative instauration d’un nouvel ordre économique où régneront parité et équité entre pays». Pour le Président Tebboune, «nos expériences passées nous ont clairement montré que le déséquilibre enregistré sur la scène internationale et la marginalisation des pays émergents au sein des différentes instances mondiales de gouvernance, constituaient une source d’instabilité, de manque d’équité et d’absence de développement». «Ces tiraillements nous font rappeler et font remonter à la surface la thèse avancée par l’Algérie, il y a près de 50 ans, sur l’impératif de veiller à l’instauration d’un nouvel ordre économique où règneront parité et équité entre pays», avait soutenu Abdelmadjid Tebboune. Parmi les pays non-membres ayant participé au 14e sommet des BRICS, deux auraient déposé leurs candidatures pour rejoindre le groupe, à savoir l’Iran et l’Argentine. Les porte-voix des ministères russe et iranien des Affaires étrangères ont ensuite confirmé la candidature de l’Iran et l’Argentine aux BRICS. Le Nigeria et l’Egypte seraient également dans les starting-blocks. En tout cas, les BRICS ont manifesté, récemment, leur volonté de s’élargir et de s’ouvrir à d’autres pays, ce qui expliquerait l’invitation faite à des pays non-membres pour participer à leur 14e sommet de juin dernier. L’Algérie en fait partie.

En tout cas, le processus d’élargissement de la coalition, regroupant jusqu’ici cinq pays émergents, aurait été d’ores et déjà lancé. «La Chine continuera à discuter avec les autres membres sur l’élargissement du groupe des BRICS pour déterminer les normes et procédures y afférentes sur la base d’un consensus. Nous attendons avec impatience que davantage de partenaires partageant les mêmes idées rejoignent la grande famille des BRICS», avait déclaré, début mai, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. En 2017 déjà, le ministre des Relations extérieures de la Chine, Wang Yi, avait proposé de redéfinir les contours des BRICS en incluant d’autres grandes économies en développement, sous le nom de «BRICS-Plus». Cette idée a fait son petit bout de chemin jusqu’à cette année, où les premières candidatures aux BRICS ont été officiellement déposées. L’Algérie partage en tout cas plusieurs valeurs défendues à cor et à cri par les BRICS, dont la réforme des institutions internationales, la participation des pays émergents à la prise de décisions sur des questions qui engagent le monde, la perspective d’un monde multipolaire, la coopération Sud-Sud, le dialogue et la concertation… etc.

Cette politique d’élargissement des BRICS intervient dans un contexte mondial marqué par des tensions multiples et le renforcement de la bipolarité dans le monde, excluant les pays émergents des discussions autour des questions qui engagent la planète. L’élargissement des BRICS met les Occidentaux devant leurs responsabilités, mais aussi devant des enjeux majeurs, à la fois économiques et politiques, tant il est vrai que ce groupe deviendrait à l’avenir une puissance importante qui va avoir forcément droit au chapitre. Cette alliance des cinq pays émergents représente 42% de la population de la planète (3,2 milliards de personnes) et concentre 25% du produit intérieur brut (PIB) mondial. Le groupe, qui a créé en 2014 sa propre banque de développement pour tenter de bousculer l’architecture financière mondiale, dessinée par les accords de Bretton Woods, nourrit désormais l’ambition de jouer un rôle prépondérant dans la gouvernance mondiale.