La crise sanitaire internationale a des répercussions sur le plan économique pour toutes les activités à l’arrêt. Parmi lesquelles le football. Gelées pour limiter la propagation du coronavirus, les campagnes qualificatives pour les tournois continentaux et les matchs amicaux engendrent forcément des pertes pour les fédérations. La FIFA a décidé de leur venir en aide pour essayer d’amortir le choc.

Gianni Infantino, président de la FIFA, sait très bien que sa discipline est en danger. « La récession ? C’est un risque. Il faut une vision globable de l’impact économique (…) On ne sait pas quand on va revenir à la normalité. Mais regardons l’opportunité : on peut réformer le football mondial en faisant un pas en arrière. Moins de compétitions, mais plus intéressantes. Peut-être moins d’équipes, mais plus équilibrées. Moins de matches pour protéger la santé des joueurs, mais plus combattus. Ce n’est pas de la science-fiction, parlons-en », avait-il lâché le 23 mars dernier.

Trois semaines après, il veut déjà agir pour tenter de stopper l’hémorragie. Et pour cela, il faut faire des avances… financières. Ainsi, il a été décidé d’octroyer préalablement des versements. « Celui de la seconde partie des coûts opérationnels des associations membres du programme Forward, prévu pour le deuxième semestre est avancé pour parer aux problèmes financiers les plus urgents », pouvait-on lire sur le site de la structure footballistique planétaire.

Concernant le programme Forward, il faut savoir que c’est le successeur de Sepp Blatter qui l’a conçu et lancé en 2016. Il prévoit des aides destinées aux associations membres de l’instance de Zurich. Elles sont estimées à 1,6 milliard d’euros pour la période entre 2019 et 2022. Face à la conjoncture actuelle, il a aussi été décidé de supprimer les « critères supplémentaires » pour l’obtention de l’ensemble de l’aide. Tout le monde sera sur le même pied.

Reprise : le risque zéro comme condition

Ainsi, Infantino et son équipe essayent de rassurer les autres décideurs de la balle ronde mondiale par cette mesure d’urgence. « Vous devez savoir que nous ne vous abandonnerons pas et que nous trouverons des solutions ensemble. Vous ne serez jamais seuls… Chacun saura où va l’argent. Et, surtout, vous saurez pourquoi ces sommes sont affectées ici ou là », indique l’ex Secrétaire général de l’UEFA.

Contrainte d’annuler ses matchs de mars, la FIFA a, d’ores et déjà, indiqué que ceux de juin seront aussi zappés en raison du COVID-19. Une mesure préventive qui coûte de l’argent et condense le calendrier. Néanmoins, Infantino, bien que préoccupé par la donne économique du sport roi, a tranché. Pour lui, « Aucun match, aucune compétition, aucun Championnat ne mérite qu’on lui sacrifie ne serait-ce qu’une vie. Il serait totalement irresponsable de reprendre les compétitions si la situation n’est pas sécurisée à cent pour cent.» Grâce à son opulence financière, l’institution footballistique suprême peut gérer la dépréciation économico-footballistique. Jusqu’à quand ? Telle est la question. n