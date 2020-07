Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue à des responsables de médias nationaux lors de laquelle il a abordé nombre de questions internes et régionales, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé, dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux lors de laquelle il a abordé nombre de questions internes et régionales », lit-on dans le communiqué. L’entrevue sera diffusée ce dimanche à 21h00 sur les chaines télévisuelles et radiophoniques nationales, a précisé la même source.

